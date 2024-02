Fazenda luxuosa de Lenny Kravitz no RJ pode ser alugada; saiba valor da diária

Lenny Kravitz é dono de fazenda luxuosa com piscina, campo de futebol e estúdio de música no Rio de Janeiro; descubra o preço da hospedagem

Lenny Kravitz já declarou diversas vezes que é apaixonado pelo Brasil. Tamanha é sua paixão pelo país que ele adquiriu uma fazenda na serra do Rio de Janeiro. Com uma infraestrutura luxuosa, que inclui piscina, campo de futebol e até um estúdio de música, a propriedade agora está disponível para aluguel, para quem oferecer a bagatela de R$18 mil pela diária.

Localizada em Duas Barras, Lenny decidiu comprar a propriedade como um refúgio para sua família: “Eu me apaixonei pelo Brasil quando toquei aqui há uns 10 anos. Fiquei procurando, aprendendo sobre a terra, e acabei com uma fazenda", ele contou que quis mergulhar de cabeça no estilo de vida dos brasileiros em entrevista ao Jornal do Brasil.

Claro que o astro não escolheu uma propriedade simples. Ele investiu em uma fazenda de grande porte que foi inicialmente projetada para a colheita de café. No entanto, o músico adaptou o imóvel para suas necessidades e reformou todos os cômodos para imprimir sua personalidade forte aos 400 hectares de sua fazenda brasileira.

Por exemplo, grandes sucessos de Kravitz já saíram do estúdio de música que fica localizado na propriedade. Além de possuir ambientes para exercitar a criatividade e trabalhar, o imóvel também conta com várias áreas de lazer, como uma piscina gigantesca, campo de futebol em tamanho real, sala de massagem, jacuzzi, sauna e academia.

Passada que o Lenny Kravitz coloca sua icônica casa na Serra Carioca pra alugar em Airbnb de rico. A diária? R$18.000 pic.twitter.com/9ZEDDX8Axs — Thereza Chammas (@Fashionismo) February 19, 2024

Por fim, o artista não desativou a produtividade das terras férteis e mantém ainda gado, cavalos e plantações em sua propriedade rural, então os visitantes terão companhia durante a estadia. Lenny, inclusive, costuma passar longas temporadas na fazenda: "Não estive aqui por algum tempo, mas da última vez foram seis meses”, o artista contou ao alugar imóvel.

Com a rotina agitada entre gravações e shows, ele decidiu colocar a propriedade à disposição para hospedagem, permitindo que convidados desfrutem da fazenda. Vale mencionar que os valores aumentam durante os feriados. Se você quiser curtir, por exemplo, o 7 de Setembro na casa de Lenny, precisará desembolsar até 25 mil por dia; assista ao tour e conheça:

Mila Kunis e Ashton Kutcher colocam casa de praia para alugar:

Lenny Kravitz não é o único a investir no ramo de imóveis. Um dos casais mais amados de Hollywood, Mila Kunis e Ashton Kutcher resolveram abrir sua casa de praia em Santa Barbara, na Califórnia. O casal de atores alugou a propriedade para um grupo de até quatro pessoas, por uma única noite no ano passado. Eles ainda prometeram recepcionar os visitantes pessoalmente; saiba todos os detalhes.