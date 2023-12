Ex-A Fazenda Sthefane Matos revela detalhes luxuosos de sua casa

Ex-participante de A Fazenda, Sthefane Matos abre as portas de sua mansão para mostrar itens da decoração que deixaram sua casa mais luxuosa

A influenciadora digital Sthefane Matos, que participou do reality show A Fazenda 13, da Record TV, surpreendeu os fãs ao mostrar detalhes luxuosos de sua mansão. A estrela abriu as portas de sua casa e revelou que cuidou de todos os detalhes da decoração para dar um ar mais luxuoso para a propriedade.

A mansão de Sthefane conta com porta enorme logo na entrada, sala de estar com pé direito alto e painel enorme para a TV, uma parede com revestimento marmorizado, corredor com iluminação de Led e jardim vertical com plantas artificiais na escada e na varanda.

“Vocês pediram e eu trouxe o vídeo sobre a minha casinha que amo tanto. Quem quer a parte dois para ver mais coisas?”, disse ela na legenda.

View this post on Instagram A post shared by STHE ⚓️ (@sthefanematos)

Renato Aragão mostra sua casa

O humorista Renato Aragão realizou um ensaio fotográfico em sua mansão no Rio de Janeiro ao lado da esposa, Lilian Aragão, e a da filha Lívian Aragão. As fotos foram publicadas na Revista CARAS desta semana e mostram detalhes do lar da família.

A casa de Renato Aragão conta com decoração clean e com muitos móveis em tons claros. A sala de jantar da família conta com painel de madeira atrás do aparador luxuoso. Enquanto isso, a sala da TV tem sofás em tom de bege e vários quadros com fotos da família e momentos marcantes da carreira do artista.

Além disso, ele decorou um corredor da casa com um grande quadro com a foto de quando subiu na mão do Cristo Redentor. Na área externa, a mansão conta com uma piscina luxuosa e até um campo de futebol.

Veja as fotos de Renato Aragão em sua casa:

FOTOS: CADU PILOTTO