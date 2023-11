Conheça a casa de Renato Aragão; humorista abre as portas de sua mansão no RJ

Em entrevista na Revista CARAS, Renato Aragão mostra como é a decoração de sua casa no Rio de Janeiro

O humorista Renato Aragão realizou um ensaio fotográfico em sua mansão no Rio de Janeiro ao lado da esposa, Lilian Aragão, e a da filha Lívian Aragão. As fotos foram publicadas na Revista CARAS desta semana e mostram detalhes do lar da família.

A casa de Renato Aragão conta com decoração clean e com muitos móveis em tons claros. A sala de jantar da família conta com painel de madeira atrás do aparador luxuoso. Enquanto isso, a sala da TV tem sofás em tom de bege e vários quadros com fotos da família e momentos marcantes da carreira do artista.

Além disso, ele decorou um corredor da casa com um grande quadro com a foto de quando subiu na mão do Cristo Redentor. Na área externa, a mansão conta com uma piscina luxuosa e até um campo de futebol.

Renato mora no local com a esposa, Lilian. A filha caçula dele, Livian, fica na propriedade quando está no Rio de Janeiro, já que ela mora sozinha em São Paulo. Além dela, o artista também é pai de Juliana, Renato, Paulo e Ricardo, que são frutos do seu primeiro casamento. Leia a entrevista completa aqui.

Veja as fotos de Renato Aragão em sua casa:

FOTOS: CADU PILOTTO

Renato Aragão visita o Cristo Redentor novamente

O humorista Renato Aragão, de 88 anos, voltou a subir no Cristo Redentor cerca de 32 anos depois de ter feito a cena icônica de quando sentou no braço do monumento. Nesta quinta-feira, 12, ele foi até o ponto turístico do Rio de Janeiro para celebrar o aniversário de 92 anos do local e reviveu um momento histórico.

Ele teve a chance de subir até o braço do Cristo Redentor novamente e contou com a companhia da filha caçula, Lívian Aragão. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos ao lado do pai ao acompanhá-lo neste dia especial.

“Hoje eu vivi uma das experiências mais emocionantes da minha vida! Nem acredito que pude viver esse momento com você, Renato Aragão. Te amo”, disse ela.