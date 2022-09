Esposa de Leonardo mostra fotos da casa do casal

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha surpreende ao mostrar fotos de como está ficando a casa do casal durante reforma

Esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha surpreendeu ao exibir novas fotos de sua casa. Nesta terça-feira, 13, ela exibiu fotos da área externa da casa.

Ela exibiu uma montagem de fotos da vista da lateral da casa, que conta com revestimento de tijolos e com grandes janelas de vidro. “Vem aí! Nossa casinha no condomínio Talismã”, disse ela na legenda, e completou: “Desde já, gratidão!”.

Por enquanto, Poliana Rocha não revelou mais detalhes sobre a reforma da propriedade.

Poliana Rocha relembra quando Zé Felipe saiu de casa

Há poucos dias, Poliana Rocha contou qual foi a reação de Leonardo ao ver o filho Zé Felipe sair de casa para se casar com Virginia Fonseca.

Um fã perguntou: “Quando Zé casou, você teve síndrome do ninho vazio?”. E ela esbanjou sinceridade ao responder. “Tanto eu quanto o Léo sentimos muito! O ninho ficou vazio e sofremos! A sorte é que eles moram perto da gente. Léo chorava quase toda noite sentindo falta do Zé”, contou ela.

Além disso, Poliana foi questionada sobre quando traída por Leonardo no passado. Um fã perguntou: “Por que não desistiu do casamento?”. E ela contou: “Porque não queria acabar com minha família”.

