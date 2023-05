Erika Januza celebra compra de mansão e relembra dificuldades financeiras

Um palácio! Erika Januza exibe detalhes de nova residência luxuosa e abre o coração sobre problemas financeiros no passado: "Passava noites em claro"

A atriz Erika Januza (38) celebrou uma grande conquista com uma publicação em suas redes sociais nesta quarta-feira, 31. É que a artista está construindo sua primeira mansão! Emocionada, ela publicou um texto inspirador sobre a realização deste sonho, relembrou dificuldades financeiras do passado e exibiu detalhes do imóvel luxuoso.

Erika elegeu uma foto do projeto externo da mansão para dividir a conquista com seus seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Pela imagem, foi possível notar que a nova residência da atriz conta com três andares, varandas amplas, uma piscina enorme e diversas áreas verdes estruturadas no estilo de arquitetura orgânica, como um verdadeiro palácio moderno.

Na legenda, a atriz contou que não vem de berço de ouro e que a conquista é fruto de muito trabalho: “Não faz muito tempo, (mesmo) eu passava noites em claro pensando, meu Deus, meu aluguel do próximo mês. E dividir a construção do meu sonho, pra mim é uma forma de agradecer ao universo e também dividir uma mensagem que eu gosto muito que é nunca desista dos seus sonhos”, ela iniciou.

Erika também aproveitou para inspirar outras mulheres pretas na realização de seus sonhos: "Parece clichê, impossível. Sim. Ainda mais pra uma mulher, negra, de origem simples. Para o povo preto deste país que luta tanto. Trabalho, trabalho, trabalho com muita dedicação, honestidade, amor”, ela se emocionou ao celebrar a compra do imóvel.

Por fim, a artista deu um conselho para os seguidores: "Luto muito pra conquistar minhas coisas e colocar a cabeça no travesseiro tranquila e dizer que essa conquista veio de muito trabalho. [...] Mesmo parecendo clichê e sei o quanto é difícil, seguirei dizendo: se dedique, enfrente o sistema, independente da proporção do seu sonho seu desejo”, Erika concluiu a publicação inspiradora.

