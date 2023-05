De biquíni, Erika Januza deixa seguidores babando e faz reflexão sobre autocuidado

Atriz Erika Januza arranca enxurrada de elogios de internautas em novos cliques durante viagem pelo Ceará

Nesta quarta-feira, 24, a atriz Erika Januza (38) usou suas redes sociais para elevar a temperatura da web! Em novos cliques durante sua viagem pelo estado do Ceará, a musa apareceu usando um biquíni enquanto curtia o dia ensolarado em São Gonçalo do Amarante.

“Como é importante um tempo para ficar com a gente mesmo!”, refletiu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração vermelho.

Nos cliques, Erika aparece aproveitando o calor nas lindas águas do destino paradisíaco, deitada nas areias cearenses, além de posar sensualizando em cima do carrinho que usou para chegar até o local. A famosa apostou em um biquíni com recortes coloridos, nas cores azul e rosa, ostentando um corpão absurdo que deixou os seguidores babando.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a beleza, tanto da atriz, quanto do lugar maravilhoso. “Linda”, “Maravilhosa”, “Que lapa”, “Mulherão da p*rra”, “Eita nois”, “Belíssima”, “Arrasou”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Erika Januza.

Veja a publicação feita pela atriz Erika Januza posando de biquíni durante sua viagem pelo Ceará:

