Erika Januza arrasa ao usar maiô cavado e com decote até o umbigo

Erika Januza deixa o corpo sarado à mostra ao usar maiô decotado e cavado em novas fotos: 'Mulher independente'

A atriz Erika Januza (38) elevou a temperatura das redes sociais neste domingo, 21, ao ostentar a sua beleza em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a beldade apareceu usando um maiô roxo ousado.

Ela surgiu com um maiô cavado e com decote até o umbigo. O look destacou o corpaço sarado dela e suas pernas torneadas. No álbum de fotos, ela fez várias poses com o modelito antes de sair para renovar o bronzeado.

“A mulher independente e que seama, não quer guerra com ninguém! Você já viajou sozinha?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a artista recebeu vários elogios dos fãs. “Isso sim é uma deusa”, disse um seguidor. “Muito maravilhosa”, declarou outro. “Surreal de linda”, afirmou mais um.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Verdades Secretas II, do Globoplay. Além disso, ela esteve na terceira temporada do reality show The Masked Singer, da Globo, neste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)

Erika Januza se veste de Paquita

Para uma gravação especial, Erika Januza apareceu vestida de Paquita e refletiu sobre se ver com o look."Essas fotos dizem várias coisas sobre infância e sobre ser uma mulher negra. Quantas vezes a sociedade nos impõe inúmeras regras, limites. [...] Sempre fico tentando me reinventar e provar PRA MIM mesma que eu posso ter, ser, estar, fazer tantas coisas.... Eu queria ser Paquita lá nos anos 90. Mas era impossível pra mim. Não estava dentro dos padrões. Mas a luta, hoje em nossa sociedade, e não importa seu sonho, sua cor, sua classe social ou gênero, é por respeito, igualdade. Nós precisamos ter fé, correr atrás e escrever nossa própria história."

"Anos depois estou eu aqui em um programa de TV, vestida de Paquita, ao lado de atrizes incríveis, das próprias paquitas e até mesmo da própria Xuxa, outra mulher guerreira de origem simples e que marcou uma geração e um país inteiro. Deus tem seu tempo e seu modo para todas as coisas debaixo do céu. Se amem, se respeitem, exijam respeito!", finalizou.