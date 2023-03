Erika Januza cita falta de negras como assistentes de palco de Xuxa: "Queria ser paquita, mas era impossível pra mim"

Erika Januza posou com icônico look e falou sobre racismo, representatividade e luta das mulheres

Erika Januza (37) postou fotos vestidas de paquita e citou a falta de negras como assistentes de palco de Xuxa (59) entre os anos 1980 e 2000.

"Essas fotos dizem várias coisas sobre infância e sobre ser uma mulher negra. Quantas vezes a sociedade nos impõe inúmeras regras, limites. Quantas vezes nos desdobramos pra sermos bem sucedidas, cuidarmos da família, estarmos bonitas, fazermos igual aos homens e o valor não é o mesmo", começou ela em seu desabafo.

"Sempre fico tentando me reinventar e provar PRA MIM mesma que eu posso ter, ser, estar, fazer tantas coisas. Por que você, mulher, tem que aguentar assédios, brincadeirinhas e insinuações como se você fosse carne no mercado, ou um objeto? NÃO! Você merece respeito todos os dias. Eu queria ser Paquita lá nos anos 90. Mas era impossível pra mim. Não estava dentro dos padrões", completou.

"Mas a luta, hoje em nossa sociedade, e não importa seu sonho, sua cor, sua classe social ou gênero, é por respeito, igualdade. Nós precisamos ter fé, correr atrás e escrever nossa própria história. Anos depois estou eu aqui em um programa de TV, vestida de Paquita, ao lado de atrizes incríveis, das próprias paquitas e até mesmo da própria Xuxa, outra mulher guerreira de origem simples e que marcou uma geração e um país inteiro. Deus tem seu tempo e seu modo para todas as coisas debaixo do céu. Se amem, se respeitem, exijam respeito!", finalizou.

Erika Januza fala sobre término de namoro com Juan Nakamura: "Foi sem briga"

Erika Januza terminou recentemente o namoro com Juan Nakamura (18). Em conversa com o gshow, ela detalhou o fim do relacionamento.

"Estar solteira, eu estou. Terminei, mas terminamos bem, foi sem briga. Ninguém descobriu nada. Foi realmente um consenso de entender que estávamos em momentos diferentes, caminhos diferentes e estou muito bem", conta.