Ellen Pompeo abre as portas de sua mansão luxuosa na praia

Estrela da série Grey's Anatomy, Ellen Pompeo revela como é a decoração de sua mansão de luxo em uma praia de Malibu, em Los Angeles

A atriz Ellen Pompeo (53) revelou que é dona de uma mansão luxuosa em uma praia de Malibu, em Los Angeles, Estados Unidos. Em um vídeo para a revista Architectural Digest, ela abriu as portas da casa sofisticada e mostrou como é a decoração dos ambientes.

Ellen é conhecida pelo papel de Dra. Meredith Grey na série Grey's Anatomy. Recentemente, ela anunciou que vai sair do elenco da série nesta temporada, mas estará com as portas abertas para o futuro.

Agora, a artista decidiu abrir um pouco de sua intimidade ao revelar como é a sua casa de luxo. Ela contou que reformou todo o local quando o comprou. A casa tem três quartos, casa de hóspedes, bar externo, fogueira e piscina. Ela quis destacar a vista deslumbrante da região ao fazer grandes janelas de vidro.

A estrela divide a casa com seu marido, Chris Ivery, e os três filhos, Stella, de 13 anos, Sienna, de 8 anos, e Eli, de 6 anos.

Ellen Pompeo mostra sua mansão luxuosa em vídeo da revista Architectural Digest- Reprodução / YouTube

Ellen Pompeo mostra sua mansão luxuosa em vídeo da revista Architectural Digest- Reprodução / YouTube

Ellen Pompeo mostra sua mansão luxuosa em vídeo da revista Architectural Digest- Reprodução / YouTube