Ellen Pompeo, a Meredith Grey de Grey’s Anatomy, se despede da série

17/11/2022

A atriz Ellen Pompeo (53) oficializou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 17, a sua saída da consagrada série “Grey’s Anatomy”, depois de 19 temporadas como comandante e personagem principal da produção.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz disse: "Sou eternamente grata pelo amor e pelo apoio de vocês, e por Meredith Grey e as 19 temporadas da série". "Apesar de tudo... Nada disso teria sido possível sem os melhores fãs do mundo. Todos vocês são CAVALEIROS e todos vocês tornaram o passeio tão divertido e ICÔNICO! Eu amo vocês loucamente!", continuou ela.

"Essa não é a primeira vez de vocês nessa montanha russa. Vocês sabem que o show deve continuar e eu, com certeza, voltarei para visitar", ironizou Ellen, finalizando.

Diferentemente de muitos outros personagens que saíram da série, a Meredith Grey, sua personagem, não irá morrer. Ela aparentemente irá aceitar um emprego em outra cidade, deixando uma possibilidade para que ela possa retornar e fazer algumas aparições esporádicas.

Nos comentários, os seguidores ficaram tristes, mas desejaram felicidades à Ellen, apoiando a escolha da atriz. "Ótima escolha! Fico feliz que você esteja tomando esse passo tão grande e importante para você e sua carreira", disse uma internauta. "Que linda jornada que foram essas 19 temporadas que viveu", exaltou outra.

A atriz assinou contrato com a plataforma Hulu, e devido ao novo projeto vai aparecer em apenas oito capítulos da 19ª temporada do seriado médico. Ellen Pompeo vai estrelar 'A Órfã', adaptação do filme de 2009, baseado na história da ucraniana Natalia Grace, em que seus pais adotivos nos Estados Unidos afirmaram que ela era uma adulta sociopata se passando por uma criança.