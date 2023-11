Eliezer visita obra de sua mansão com Viih Tube e mostra detalhes da reforma

Construindo seu novo lar com Viih Tube, Eliezer visita obra de sua mansão e mostra o que está sendo feito em detalhes; confira!

O casal Eliezer e Viih Tube estão se preparando para dar um novo passo em seu relacionamento! Os papais da pequena Lua Di Felice, de 7 meses, estão reformando uma mansão para sua família chamar de lar. E nesta quinta-feira, 16, o ex-BBB 22 visitou a obra e mostrou em detalhes o que está sendo feito em sua casa.

Ao lado dos arquitetos responsáveis pelo lugar, o influenciador digital mostrou que o trabalho no imóvel está a todo vapor. Com uma grande equipe cuidando da reforma, o lugar foi tomado por materiais de construção e está sendo revirado de cabeça para baixo, procurando o melhor resultado para a família.

"Amor, a casa já é linda. Vamos fazer só uma reforminha básica no quarto que vai ser nosso, no da Lua e na cozinha para gente mudar rápido", contou Eli, citando uma fala de sua esposa. Em seguida, ele mostrou que a casa está sendo completamente modificada.

Com foco na área externa, o famoso contou que a casa contará com vários espaços incríveis para a família. Entre eles inclui: fireplace, SPA, brinquedoteca, academia, espaço ofurô, horta, redário, além de outras coisas que ele prometeu fazer surpresa.

O paizão ainda mostrou o quarto de sua filha Lua, que terá balanço, teto estrelado, closet, área externa com brinquedos e um banheiro somente dela, com banheira e tudo! Já a sua sala de estar será enorme, com espaço integrado para a cozinha, pé direito duplo e vista panorâmica para a área externa da casa.

A cozinha também ganhou uma atenção especial. Com integração para a área gourmet externa, ela receberá uma nova marcenaria e um grande espaço para cozinhar. Ele ainda disse que em breve terá atualizações do quarto do casal, os closets da casa, cinema e studio de foto/gravação.

Eli finalizou sua visita contando que a família tem previsão de se mudar em dezembro, para iniciar um novo ano em sua nova casa. Ele também mostrou um momento engraçado com Viih Tube nas mensagens de seu Instagram, onde a influenciadora digital fiscalizou a obra mesmo de longe.

Confira as fotos da mansão:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram