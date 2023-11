Viih Tube mostra perrengue chique com influenciadoras famosas

Depois de voltar de viagem internacional com a família, Viih Tube mostrou que a energia do hotel acabou e mostrou a confusão

Nesta terça-feira, 14, Viih Tube usou as redes para mostrar um perrengue chique que viveu ao lado de outras influenciadoras famosas, como Tata Cocielo, Gabi Brandt, Bianca Andrade e mais. Em um hotel, a mãe de Lua relatou que a energia acabou de repente, deixando uma delas presa no elevador.

"Simplesmente acabou a energia, pessoal, em um dia tranquilo para acabar, que a Tata só tem um vôo de noite. Estou gravando tudo para o canal, o perrengue chique. E todos estão no hall. O meu corretor é o único que tem luz, aí do nada voltou a luz do corredor, a esperança é de que volte no estúdio para gravar", começou.

"O elevador voltou a pegar. A Gabi Brandt está no térreo, esperando o elevador voltar para ela subir. Vamos ver se ela vai se arriscar, porque acabou de voltar. E aí a Tata tem um voo, juntamos Bianca e Gabi Brandt no mesmo dia", continuou ela, que mostrou também a indignação de Tata.

Nos final das contas as influencers acabaram usando o escritorio da frente - corretor da Viih - para fazer a gravação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube se revolta e adota postura drástica após comentários sobre Lua

Mais uma vez a filha de Viih Tube e Eliezer está tendo sua aparência julgada por vários internautas. Diante dos questionamentos sobre Lua estar em um peso saudável, a influenciadora resolveu tomar uma postura drástica, como anunciou neste sábado, 11, em sua rede social.

Nitidamente revoltada com os julgamentos maldosos sobre sua herdeira, que acabou de completar 7 meses, a ex-BBB revelou que não ficará mais quieta fingindo que não está vendo o que estão falando sobre a garota. Viih Tube avisou que tirará prints e tomará medidas judiciais contra os palpiteiros.

"Todos vocês que insistem em comentar sobre o corpo da minha filha vão todos vocês tomar bem no meio do c*. Já estou sem paciência. Não, isso não é preocupação, isso é maldade", iniciou mostrando bastante revolta com a situação.