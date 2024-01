Eliezer fala sobre atraso na obra de sua nova mansão: 'Acaba com a gente'

Eliezer demonstrou em suas redes sociais a frustração com a demora para a reforma terminar e relembra briga com Viih Tube por conta de obra

O influenciador Eliezer demonstrou frustração nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 12, ao se deparar com um atraso na reforma de sua nova mansão, que comprou para se mudar com Viih Tube e a filha do casal, Lua di Felice, que acaba de completar 9 meses.

Acontece que desde antes do nascimento de Lua, o ex-BBB e Viih Tube haviam anunciado que se mudariam para uma mansão na região metropolitana de São Paulo, no mesmo condomínio onde mora Bianca Andrade, para que a filha pudesse crescer em contato com a natureza, além de ter muito mais espaço. Porém, a obra está longe de acabar.

"A única certeza que a gente tem com a obra é que ela acaba com a gente, né? Nosso psicológico, nosso dinheiro, nossa paciência, nosso equilíbrio... estou errado?", desabafou o influenciador, que antes já havia postado uma reclamação referente ao assunto. "Eu esperando a obra acabar", brincou o influenciador ao compartilhar a foto de um esqueleto.

Eli ainda contou que toda essa situação deixou o casal à flor da pele. "A nossa pior briga foi por causa da brinquedoteca. Eu achei que ela ia pedir o divórcio de verdade", confessou o publicitário. "Eu e a Viih 'brigamos' muito pouco, mas teve essa noite que eu fui falar para ela o tamanho final da brinquedoteca e ela achou 'pequena'. Afirmou que ela não sabia que era esse tamanho e que ela queria algo maior", explicou.

O influenciador ainda mostrou detalhes do espaço, afirmando que o projeto da brinquedoteca terá 112 metros quadrados. Chocada com o tamanho, uma seguidora ainda brincou. "Meu apartamento tem 80m2, a Viih quer que a Lua brinque ou vá ensaiando para as Olimpíadas de 2050?", escreveu.

Viih Tube e Eliezer celebram mesversário da filha com festa temática

Viih Tube encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 10, ao postar um vídeo mostrando o tema que escolheu para comemorar mais um mês de vida da filha, Lua Di Felice. A menina, fruto de seu relacionamento com Eliezer, completou nove meses nesta terça-feira, 9.

Para celebrar a data especial, o casal preparou uma festa com o tema do filme 'Lilo e Stitch', e fizeram questão de se fantasiar como os personagens. Além disso, os papais recriaram uma cena da produção ao lado da herdeira.