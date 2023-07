Conheça a cobertura de Viih Tube: Imóvel possui elevador e TV 'escondida' no teto

Viih Tube comprou mansão com Eliezer após nascimento da primeira filha, Lua

Neste fim de semana, a influenciadora digital Viih Tube contou aos fãs e seguidores que, ao lado do marido, Eliezer, comprou uma mansão em um condomínio de luxo e está decidida a deixar de morar em sua cobertura duplex em São Paulo. O imóvel em que ela vive atualmente foi comprado em 2020 e um ano depois, a mãe da pequena Lua fez um tour completo exibindo os detalhes da casa.

A cobertura de Viih Tube chamou muita atenção pela decoração , repleta de luzes led, e pelos luxos que possui. Na época em que gravou o vídeo, a youtuber explicou que a reforma demorou mais do que o esperado, já que, após sair do Big Brother Brasil ainda precisou esperar que alguns ajustes fossem feitos.

O apartamento possui dois andares e foi completamente decorado de acordo com os gostos da influenciadora. A cozinha, por exemplo, foi totalmente decorada com detalhes em rosé gold. O imóvel ainda conta com um elevador próprio, que liga o primeiro e o segundo andar do duplex. Além disso, no segundo andar, a casa também possui uma piscina.

Outro ponto que chamou bastante atenção dos fãs foi o quarto e banheiro da influenciadora. No vídeo, ela mostrou o grande closet planejado que conta com uma televisão embutida no teto, que pode ser guardada. Já o banheiro se tornou um ponto de destaque por ser bastante grande e contar com dois chuveiros.

O segundo andar do apartamento também tem bastante personalidade da influenciadora. Nele, ela planejou um escritório para trabalhar, com decorações em led destacando momentos marcantes de sua vida, e, além de uma área externa com churrasqueira, ela também construiu uma sala de cinema em sua cobertura.

