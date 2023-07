Eliezer revela planos com Viih Tube após boato de término: "Nada de errado"

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Eliezer desabafou sobre boato envolvendo término com Viih Tube e refletiu sobre fofocas na internet

Eliezer Netto (32) desmentiu os rumores envolvendo o término de seu casamento com Viih Tube (22). Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o ex-BBB declarou que os dois estão vivendo um momento especial no relacionamento. "Não tem nada de errado, a gente está muito junto", disse.

"A gente está vivendo a melhor fase da nossa vida, tanto eu, quanto ela. Acabamos de comprar nossa casa, pegamos a chave hoje e vamos começar a reforma. Também abrimos uma marca juntos e está super dando certo", afirmou.

O influenciador completou dizendo que, depois de alguns meses focado nos cuidados com a filha recém nascida, o casal está retomando a rotina à dois. "Agora conseguimos achar um tempo para nós dois, para não deixar a intimidade do casal se perder, porque são etapas", contou.

"Ficamos três meses imersos com a Lua e nessa semana foi a primeira vez que conseguimos sair só nós dois, para ter um momento nosso. Temos tentado achar na nossa rotina e ter tempo de qualidade para nós dois, para as coisa cada vez mais melhorarem".

A respeito dos boatos envolvendo o casal, Eli confessa que não se importa mais com certos comentários dos internautas. Depois de um ano trabalhando na mídia, ele revelou que tem se blindado contra páginas de fofoca e publicações maldosas nas redes sociais.

"Hoje em dia não me sinto mais desconfortável, tenho muito bem definido quem é meu público, que torce pela gente e quem está alí só para comentar negativo, que xinga porque quer atenção ou viralizar, ter fama", disparou.

"Para ser honesto, já saiu tanta coisa de mim e da Viih nesse um ano que estamos juntos, a frequência é tão grande, que eu acabei me acostumando . Porque no começo eu me incomodava muito, queria desmentir, mas hoje eu já entendo como a roda funciona", contou ele.

Recentemente Eliezer acabou ganhando destaque na mídia após falar que pede licença antes de dar banho em sua filha. Segundo o influencer, essa era uma forma dela entender, desde pequena, sobre limites do seu próprio corpo. O caso logo ganhou grandes proporções e ele precisou se posicionar melhor sobre o assunto.

Para ele, é importante se explicar quando são assuntos delicados ou que podem mexer com a estrutura da sua família. "Acho que meu papel como influencer, é influenciar para o bem, trazer um outro ponto de vista, fazer as pessoas pensarem. É meu papel como homem, como pai de menina. Acho super importante na sociedade em que vivemos, com tantos casos de assédio", afirmou.