Filha de Viih Tube impressiona ao surgir toda estilosa em piscina: 'Cara do Eli'

Usando até óculos escuros, filha de Viih Tube impressiona ao surgir a cara do pai, o ex-BBB Eliezer, em novas fotos

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, de três meses, encantou ao mostrar todo seu charme e estilo em novas fotos na rede social. Nesta terça-feira, 18, a mamãe coruja publicou os cliques da herdeira usando roupa de banho e explodiu o fofurômetro.

Nos registros, a primeira filha dos ex-BBBs apareceu plena em um cenário de piscina e sentada em uma boia. De óculos escuros e biquíni rosa, Lua roubou a cena ao aparecer plena curtindo o momento em clima de verão.

Viih Tube aproveitou o ensaio fofíssimo para falar sobre o frio onde mora. "Af, não aguento mais essa friaca, cadê meu verão galela?", disse ela na legenda fingindo ser a herdeira falando. Em seguida, a loira admitiu que a bebê parece muito o pai. "Não dá, é a cara do Eli todo mesmo aceitei kkkkk", brincou ela.

Nos comentários, mais uma vez, os internautas ficaram impressionados não apenas com a fofura da garota, mas também com a semelhança da menina com Eliezer. "Veio a fuça do pai", disseram. "A Lua tá a cara do Eli", apontaram outros.

Nos últimos dias, Lua completou três meses e ganhou uma festa de mesversário impressionante no tema de Barbie. Viih Tube ainda aproveitou a data para comemorar outro feito de sua vida como mãe, após encarar muitas dificuldades para amamentar a filha.

Veja as fotos da filha de Viih Tube e Eliezer:

Viih Tube prova semelhança com a filha

Viih Tube compartilhou com seguidores uma foto antiga em que aparece ainda bebê, ao lado de um clique recente de sua primeira filha, Lua Di Felice, de três meses. A influenciadora afirma que consegue ver alguns traços da pequena parecidos com os seus.

"Nariz e boca lembra a mim, vai", escreveu a influenciadora. Na publicação original, feita por um fã-clube da influenciadora, os internautas se dividiram entre quem acha pequena parecida com a mãe, quem a acha parecida com o pai, o influenciador e ex-BBB Eliezer, e que acredita que a menina tem traço de ambos.

"É a cara do Eli, mas tem nuances da Viih. Como pode?", comentou uma seguidora. "Aceite, amiga, é a cara do pai", opinou a outra. "Ela é idêntica à mãe", discordou um admirador. "Eita, é a cara do pai, mas com os traços todinhos da mãe. Até mesmo a sobrancelha", pontuou o outro.

“Sobrancelhas, boca, nariz e bochecha é da viih, já o olhos e cabelos e do Eli”, comentou outro. Eli já tinha feito um post com a pequena comparando a aparência dos dois e apontando as semelhanças.