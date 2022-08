Conheça a casa de praia da atriz Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker tem casa luxuosa em uma praia privativa dos Hamptons. Conheça o local!

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 11h32

A atriz Sarah Jessica Parker (57) é dona de uma casa luxuosa na praia dos Hamptons, em Long Island. A propriedade é ideal para passar as férias de verão perto do mar e foi decorada com muito carinho e detalhes.

A propriedade tem um caminho exclusivo para uma das praias privativas da região, três quartos, bar completo, lareira e quintal com muito verde. “Quando projetamos o espaço, nosso objetivo era criar um refúgio perfeito para a família e amigos, que fosse confortável e que acentuasse a proximidade da propriedade com a priaa. Queríamos realmente nos sentir em casa, então, a mobiliamos com peças vintage que colecionamos ao longo dos anos e fizemos do quintal um lugar versátil, onde pudéssemos desfrutar do pôr do sol no verão, fazer nossos churrascos e encontros divertidos”, disse ela.

Agora, a casa de Sarah Jessica Parker está disponível para aluguel no Booking.com. Os fãs podem passar um final de semana na propriedade entre 26 e 28 de agosto de 2022. A reserva deve ser feita no dia 23 de agosto, às 13h, por ordem de acesso ao site.

Veja as fotos da casa de praia de Sarah Jessica Parker:

Fotos: Divulgação / Booking.com

