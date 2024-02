Como está o castelo de José Rico? Imóvel segue abandonado após novo leilão

Castelo de José Rico permanece sem compradores em novo leilão e justiça deve decidir o destino do imóvel; veja como está a mansão abandonada

O castelo que pertenceu a José Rico, da dupla sertaneja com Milionário, continua a ser rejeitado pelo mercado imobiliário. É que o imóvel permanece encalhado mesmo após passar por um novo leilão. Sem nenhum comprador à vista, a justiça pode determinar o destino da residência, que fica localizada em Limeira, no interior de São Paulo.

Segundo o portal Terra, a empresa encarregada pela venda, que inicialmente era avaliada em R$ 13,6 milhões, encerrou o pregão. Agora, a decisão sobre o destino do imóvel cabe à justiça. Ainda conforme o site, o projeto enfrenta resistências, uma vez que necessitaria de adaptações significativas para se transformar em um negócio rentável, como um hotel, por exemplo.

Em vida, José Rico não se contentou com uma simples mansão e quis construir seu próprio palácio. Com uma projeção arquitetônica diferenciada, o cantor ergueu uma residência com mais de 100 quartos, piscina em formato de viola e uma variedade de espaços de trabalho e lazer, ocupando uma área de aproximadamente 48 mil metros quadrados.

Antes mesmo de sua morte em 2015, a grandiosa construção começou a enfrentar desafios. O artista foi alvo de uma ação trabalhista movida por um músico que trabalhou para ele entre 2009 e 2015. A justiça estipulou uma indenização quase equivalente a metade do valor da mansão de José Rico, que nunca pagou o valor.

Após o falecimento do artista, a sentença determinou a penhora e leilão do imóvel como forma de quitar a indenização. No entanto, o castelo, que estava em processo de construção há 24 anos e jamais foi concluído, não atraiu nenhum comprador interessado, mesmo com os descontos. O imóvel segue abandonado, mas se transformou em um ponto turístico:

Embora não tenha sido concluído, José Rico chegou a passar uma temporada com a família na moradia. Segundo seu filho, a residência foi projetada com base em desenhos feitos pelo próprio pai, e ele guarda muito carinho pelo tempo que morou no castelo: "Eu sei cada cantinho de lá. Eu morei até meus 8 anos” disse Sâmi Rico, em entrevista ao jornalista André Piunti.

A morte de José Rico:

Em 3 de março de 2015, o cantor José Rico, que formava dupla sertaneja com o cantor Milionário, morreu aos 68 anos após sofrer uma insuficiência do miocárdio e parada cardíaca. Na época, a informação foi confirmada pela assessoria do hospital Unimed, de Americana, no interior de São Paulo, para a CARAS Digital.

"É com muita dor no coração e profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ídolo José Rico. José Rico Alves dos Santos foi internado hoje de manhã em Americana com complicações no coração, rins e joelho e não resistiu. Aguardem mais informações. Vamos rezar por este homem que tanta alegria nos deu”, informaram em nota oficial