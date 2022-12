Com look poderoso, Carla Diaz revela sua luxuosa decoração de Natal para seus seguidores

A atriz Carla Diaz esbanjou beleza vestindo um look poderoso para revelar a decoração de Natal de sua casa

Nesta terça-feira, 6, Carla Diaz surpreendeu seus seguidores ao revelar a luxuosa decoração de Natal de sua casa. No vídeo publicado em seu Instagram, a atriz vestiu um look poderoso para mostrar a árvore.

No clipe, a participante do BBB 21 surgiu esbanjando beleza usando um vestindo longo preto com fenda lateral que deixava as pernas da loira à mostra.

A atriz mostrou a grande árvore de Natal decorada com bolas douradas de diversos tamanhos e luzes que piscavam. A parte debaixo da árvore estava lotada de presentes e um boneco de Papai Noel.

“Na minha opinião chegou a época mais linda do ano! Amo as casas enfeitadas, as ruas cheias de luzes, e todo esse espírito natalino”, revelou a ex-BBB.

Os fãs de Carla adoraram o vídeo e rasgaram elogios para a decoração natalina nos comentários! “Que natal de ouro”, comentou uma seguidora. E outra fã ainda disse: “Eu amei essa árvore”.

Aniversariante!

Recentemente, Carla Diaz comemorou seu aniversário e recebeu uma linda homenagem de seu noivo Felipe Becari nas redes sociais.

"Hoje, é o dia dela. Exato um ano separa essas fotos, mas ele parece uma eternidade. O tempo é relativo e o que vivemos nesse 'curto' tempo foi tão intenso que temos a sensação de estarmos juntos há longos anos!", escreveu o vereador na legenda da publicação.