Com decoração high tech, Matheus Costa impressiona ao mostrar casa reformada

O influenciador digital Matheus Costa chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao fazer um tour na sua nova casa

O influenciador digital Matheus Costa, que ficou conhecido por trollar o pai, seu Zé, com erros gramaticais, virou assunto nas redes sociais ao mostrar os detalhes da reforma do seu apartamento.

Após chamar a atenção com uma decoração high tech e o uso de LEDs espalhados em todos os ambientes, ele gravou um vídeo para o seu canal do YouTube fazendo um tour em sua residência, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, mesmo prédio em que seus pais moram.

A reforma durou sete meses, e Matheus causou polêmica entre os seguidores ao optar por cores ousadas, como o vermelho do corredor e a terracota do sofá. "Eu gosto muito de iluminação, de LED... E um dos desejos que eu tinha era transformar a minha casa em uma boate praticamente, e foi isso que eu consegui fazer, e é o que eu acho mais legal na casa, poder transformar a casa em uma festa", confessou ele no vídeo.

O influencer pensou em ter uma casa em que pudesse convidar os amigos para uma social e até mesmo relaxar com o método de cromoterapia. "A casa é completamente normal. A iluminação é normal. Ela tem a opção de virar uma boate", explicou ele.

A casa de Matheus ainda possui uma bancada com um bar, tem uma mesa para jogar sinuca, um aquário grande com vários peixinhos, além de um espaço para ele expor os troféus que já conquistou como influenciador.

Confira o tour completo:

Matheus revela planos fora das redes sociais

Matheus Costa conquistou milhares de seguidores no TikTok ao mostrar como seu pai, José de Carvalho, mais conhecido como Seu Zé, reagia quando ele falava alguma palavra errada. Antes de ficar conhecido na internet, o influenciador digital trabalhava como promoter de eventos, mas acabou ficando desempregado em meio a pandemia da covid-19. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ele relembrou o começo na internet e revelou alguns planos para o futuro, entre eles, apresentar um programa no horário nobre e atuar uma série com várias temporadas. Confira a entrevista completa!