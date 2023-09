Chrissy Teigen e John Legend abrem as portas e mostram detalhes de mansão que compraram de Rihanna

John Legend e esposa reformaram a propriedade em Beverly Hills para morar com seus quatro filhos; veja detalhes

John Legend e Chrissy Teigen abriram as portas de seu lar para que os fãs tenham uma visão completa de sua nova residência do casal, arejada e em tons de terra em Beverly Hills, que foi comprada recentemente da cantora Rihanna.

As casas de John e Chrissy têm sido “capítulos” importantes em suas vidas, disse a modelo à revista Architectural Digest (AD). O novo lar das estrelas foi recém-renovado.

O casal posou com três de seus filhos, Luna, Miles e Esti, o recém-nascido Wren, que chegou em junho, não aparece na foto, no espaçoso imóvel, que foi reformado pelo arquiteto e designer de interiores Jake Arnold. O arquiteto é queridinho entre as celebridades e já fez sua mágica nas casas de Katy Perry, Rashida Jones e Aaron Paul, e também trabalhou anteriormente no estúdio de gravação do próprio cantor.

“Estamos sempre abertos a uma nova casa ou a mudar a casa em que estamos”, disse Teigen na matéria de capa. “Quando ela diz ‘nós’, ela quer dizer ela”, acrescentou Legend. “Mas é verdade. Não temos medo de mudar as coisas.”

O cantor falou sobre sua antiga casa e o que os atraiu na nova casa. Sua última casa era um pouco “mais escura” e “clausurada”, e que ele e Teigen foram atraídos para a nova propriedade por causa da qualidade de sua luz. “Adoramos como ela é aberta e a forma como está tão conectada ao ar livre. Queríamos criar algo mágico, especialmente para as crianças”, explicou.

“Eles gostam de elementos com um pouco de glamour e diversão, e são atraídos pelo trabalho de artesãos ousados e contemporâneos, o que não é meu hábito”, disse Arnold à AD.

Nos quartos das crianças, Arnold ampliou as cores, com um paraíso rosa e lilás para Luna, de sete anos, completo com um escorregador para uma piscina de bolinhas e um espaço com tema de safári para cinco. Miles, de um ano, apresenta girafas enormes, um jipe beliche e uma parede de escalada.

“Sabemos que os quartos irão evoluir à medida que as crianças crescerem, mas são perfeitos para agora. Eles são como pequenos mundos de sonho”.

Confira fotos: