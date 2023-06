John Legend e Chrissy Teigen celebram a chegada do quarto filho via barriga de aluguel

Seis meses após dar à luz, Chrissy Teigen faz relato emocionante para anunciar o nascimento do quarto filho com John Legend

A família de John Legend e Chrissy Teigen aumentou! Nesta quarta-feira, 28, a modelo usou as redes sociais para anunciar a chegada de seu quarto filho, o pequeno Wren Alexander Stephens, fruto de uma barriga de aluguel. A novidade pegou os fãs de surpresa, já que o casal celebrou o nascimento da terceira filha, Esti Maxine, há apenas seis meses.

Além dos recém-nascidos, John e Chrissy também são pais de Luna, que tem seis anos, e Miles, que tem quatro. Recentemente, o casal sofreu a perda do pequeno Jack, por um sangramento excessivo durante o parto prematuro. Em seu relato, a modelo contou que a experiência foi decisiva para optar pela barriga de aluguel.

“Depois de perder Jack, não pensei que seria capaz de carregar mais bebês sozinha [...] Claro, ainda dói, e você aprende o quão importante é poder cuidar de si mesmo, fazer terapia e conversar com as pessoas sobre quaisquer preocupações ou ansiedades que tenha”, Chrissy relembrou as dificuldades em seu relato.

“Mas acho que milagres estão sempre acontecendo, e há muitas maneiras de fazê-los acontecer”, disse a modelo. Na sequência, ela contou que iniciou a jornada para encontrar uma barriga de aluguel e o processo de inseminação artificial ao mesmo tempo, por isso a proximidade entre os nascimentos de Esti e Wren.

Chrissy também revelou que sentiu uma conexão após conhecer a mulher que seria sua barriga de aluguel: “Nós queremos agradecer a você por esse incrível presente que vocês nos deu, Alexandra. Estamos tão felizes em contar para o mundo que ele está aqui e com um nome eternamente ligado ao seu, Wren Alexander Stephen”, ela agradeceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por chrissy teigen (@chrissyteigen)

"Nossos corações e nossa casa estão oficialmente completos", a modelo concluiu a publicação. John Legend, que atuou no filme premiado ‘La La Land’, também se derreteu em suas redes sociais com o nascimento do pequeno: “Wren Alexander Stephens, nosso novo amor”, escreveu o dono do hit 'All of me'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por John Legend (@johnlegend)

John Legend compartilha momento com filha recém nascida junto com a esposa:

Antes de anunciar a chegada do quarto filho, Chrissy Teigen compartilhou um momento carinhoso com o marido, John Legend e a filha, Esti Maxine Stephens, de 3 meses em suas redes sociais. No clique, a modelo e o cantor apareceram segurando no colo sua quarta filha, enquanto davam um 'beijinho sanduíche' nela.