Chris Hemsworth exibe detalhes luxuosos de sua mansão com vista para o mar

Chris Hemsworth mostra detalhes de luxo da decoração de sua mansão luxuosa nos Estados Unidos com móveis feitos por amigo

O ator Chris Hemsworth, que interpretou o herói Thor no cinema, decidiu revelar alguns detalhes de sua mansão nos Estados Unidos. Em um post nas redes sociais, ele revelou que vive em uma propriedade luxuosa com vista para o mar cristalino da região e que a decoração tem um estilo mais natural.

No post, o artista contou que tem alguns móveis que foram feitos por um amigo marceneiro com madeira reciclada. Ele exibiu uma das portas da mansão, a mesa de jantar e também a mesa da área externa.

“Aqui estão alguns móveis que meu amigo desenho e que eu gostaria de compartilhar. Foram feitos à mão e todos construídos com matéria-prima reciclada. Você é um mago”, disse ele na legenda.

A dieta de Chris Hemsworth

O ator Chris Hemsworth, de 40 anos, descobriu em novembro do ano passado, que tem duas cópias do gene APOE e4, que está ligado a um risco aumentado de doença de Alzheimer. O chef Sérgio Pereira, revelou detalhes da dieta adotada pelo astro desde que descobriu ter de 8 a 12 vezes mais chances de desenvolver o Mal de Alzheimer do que uma pessoa comum através de um exame genético.

Nos últimos 10 anos, ele ajudou Chris, a ganhar peso ou emagrecer para vários trabalhos, e agora ele revelou seus segredos culinários que tem como intuito cuidar da saúde futura do artista. "Quando se trata de construir músculos, ele apenas mantém tudo muito limpo com muito churrasco - como carnes e vegetais - e mantém o estilo mediterrâneo, que envolve muito azeite", afirmou. "Uma coisa que fiz religiosamente com ele foi que todos os dias ele comia uma salada muito grande e farta que consistia de vegetais crus e cozidos, produtos fermentados, nozes, sementes e muitas gorduras boas com um pedaço de bife ou um grande pedaço de peixe", revelou.

Hemsworth começa o dia tomando um smoothie verde, feito com folhas verdes, frutas, nozes, sementes, gorduras e sal marinho. Em seguida um lanche proteico de iogurte misturado com frutas frescas, sementes de chia, amêndoas e mel, ou ovos em torradas integrais com Vegemite e abacate. Após um intenso treino, o ator toma um shake de proteína vegetal, água gelada, BCAAs e 1g de vitamina C.

O astro então abre a tarde com cerca de 225 gramas de carne e mais uma boa quantidade de vegetais, refeição que é repetida algumas horas depois. O ator então "fecha a conta" por volta das 19 horas, com uma grande salada, peixe branco e legumes assados.