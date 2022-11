Chris Hemsworth descobre que tem chances maiores de contrair Alzheimer

Durante testes genéticos para a gravação de sua série documental, ator Chris Hemsworth se choca ao descobrir que tem chance maior de contrair doença

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 17h31

O ator Chris Hemsworth (39), conhecido por viver o herói nórdico Thor nas telonas pela Marvel, descobriu depois de testes genéticos para sua série documental “Limitless” que tem uma chance oito a 10 vezes maior de desenvolver Alzheimer.

Durante o quinto episódio da produção, intitulado “Memory”, um médico fala que ele tem duas cópias do gene APOE4, que está ligado a um maior risco de contrair a doença durante a vida, como contou o ator durante uma entrevista à revista Vanity Fair, nesta quinta-feira, 17.

"Eles fizeram todos os meus exames de sangue e fizeram vários testes, e o plano era me contar todos os resultados na câmera e depois falar sobre como se pode melhorar isso e aquilo. E Peter Attia, que é o médico da longevidade naquele episódio e supervisiona grande parte do programa, ligou para [o criador do programa] Darren [Aronofsky] e disse: 'Não quero contar isso a ele na frente das câmeras. Tenha uma conversa paralela e veja se ele quer que isso esteja no programa'. Foi muito chocante porque ele me ligou e me contou", contou o ator.

Ele ainda revelou que seu avô tem a doença. "Minha preocupação era que eu não queria manipular e dramatizar demais e transformar isso em algum tipo de empatia piegas, ou qualquer outra coisa, para entretenimento. Não é como se eu tivesse recebido minha demissão", completou.

Aniversário da esposa!

Chris Hemswoth celebrou o aniversário da esposa e mãe dos três filhos, Elsa Pataky, que completou 46 anos. Nas redes sociais, o ator compartilhou fotos ao lado da esposa e escreveu um texto bem-humorado na legenda.

"Parabéns para esta linda mulher! Obrigado por sempre ser minha rocha para sentar mas de um jeito mais confortável. Te amo", escreveu o ator na legenda.