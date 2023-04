Casal de Hollywood compra mansão milionária na Europa; saiba quanto custa

Ryan Reynolds e Blake Lively, astros de Hollywood, compraram propriedade no país de Gales

Um dos casais mais queridos de Hollywood, os atores Ryan Reynolds e Blake Lively compraram uma mansão milionária no país de Gales, na Europa. A nova aquisição do casal vem após a compra do time de futebol Wrexham FC, novo investimento do astro de Deadpool.

Os astros de Hollywood foram vistos acompanhando alguns jogos de futebol do time na temporada, e, agora, eles compraram uma mansão avaliada em 1,5 milhão de libras, o equivalente a cerca de R$ 9,43 milhões, na cotação atual.

Segundo o site internacional The Sun, a propriedade fica em uma pequena cidade chamada Marford, no País de Gales, e possui quatro quartos --além de ficar a apenas oito quilômetros de distância do centro de treinamento do tim Wrexham FC.

Fontes informaram ao veículo que a vizinhança da pequena cidade está animada com a chegada dos novos vizinhos. "Ryan está de mudança para Marford e os locais só sabem falar disso. Sua casa é na avenida mais chique", disse a fonte.

O ator de Hollywood se tornou dono do clube de futebol ao lado de Rob McElhenney. Juntos, os atores pagaram cerca de 10 milhões de libras, aproximadamente R$ 63 milhões, pela compra em 2020. O Wrexham é o time de futebol mais antigo de Gales, e o terceiro mais antigo do mundo.

O RELACIONAMENTO DE RYAN REYNOLDS E BLAKE LIVELY, ASTROS DE HOLLYWOOD

Ryan Reynolds e Blake Lively se conheceram nos bastidores do filme Lanterna Verde (2010). Na época, o ator tinha se divorciado da atriz Scarlett Johansson e a atriz havia terminado seu relacionamento com o ator Penn Badgley, com quem contracenava na série de sucesso Gossip Girl. Os rumores de que os dois estariam juntos começaram em outubro do ano seguinte.

Apesar dos rumores, e da torcida dos fãs, os dois assumiram o relacionamento publicamente apenas em 2012, e anos depois, em 2014 fizeram sua estreia como casal em um tapete vermelho, no Met Gala. Eles se casaram no ano de 2021 e, atualmente, são pais de quatro filhos, sendo eles Betty (3), Inez (6), James (8) e o caçula, que nasceu em fevereiro deste ano, mas não teve nome ou sexo revelados.

Segundo fontes, o relacionamento dos dois é um exemplo para outros casais. "Blake e Ryan são incríveis juntos. Ryan é um ótimo pai e ele é muito doce com a Blake. Blake é uma ótima mãe. Ela está cercada de amigos que a encheram de presentes para as crianças. Ela e Ryan são o casal favorito. E muitas das amigas de Blake almejam ter o que ela tem".