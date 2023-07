Ex-BBBs vão morar juntos e exibem detalhes do apartamento luxuoso

Ex-participantes do BBB 22 mostram cômodos de cobertura em São Paulo e celebram conquista nas redes sociais

Na manhã desta quinta-feira, 27, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que engataram o romance durante o confinamento no Big Brother Brasil 22, compartilharam uma notícia especial com os fãs: o novo apartamento!

Nos stories do Instagram, os dois exibiram detalhes de mais um passo no relacionamento, um imóvel luxuoso em São Paulo em que vão viver juntos. Empolgados, os dois comentaram sobre a realização do sonho e mostraram o mais novo empreendimento, que ainda passará por reformas.

"Hoje é o dia mais especial pra gente", começou falando Gustavo. "Pegamos a chave", celebrou a médica. "Aqui está, aqui é onde seremos muito felizes. Nosso primeiro cantinho juntos", anunciou o advogado paranaense.

Na sequência, Marsengo fez um tour pelo apê, passando por todos os cômodos como a sala de jantar, de estar, os banheiros, os quartos e as duas varandas na cobertura. O condomínio conta ainda com um bosque para os moradores.

No andar superior, tem uma churrasqueira, espaço eleito como o preferido de Gustavo, em que pretendem colocar uma banheira de hidromassagem e telão para receber as visitas.

Ao finalizar, Marsengo exaltou a felicidade ao lado da amada: "É o maior projeto da minha vida. Comprar uma casa com a pessoa que você ama, com planos de constituir família é algo muito prazeroso".

