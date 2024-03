Carlinhos Maia compra fazenda por valor impressionante

O influenciador digital Carlinhos Maia comprou uma fazenda milionária em Alagoas para gravar o reality show Casa da Barra

O influenciador digital Carlinhos Maia tem uma nova propriedade. De acordo com o colunista Leo Dias, ele adquiriu uma propriedade em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para gravar uma nova temporada do reality show Casa da Barra.

A fazenda custou R$ 15 milhões. O local tem vários quartos, piscina e área de lazer, que vai servir de cenário para o programa dele. O reality show conta com dinâmicas entre os participantes e até prova de resistência.

Nas redes sociais, Carlinhos mostrou uma vista aérea da propriedade enorme e também alguns detalhes da decoração.

Conheça a fazenda de Carlinhos Maia:

View this post on Instagram A post shared by Leo Dias (@leodias)

Carlinhos Maia rebate críticas

O humorista Carlinhos Maia foi alvo de críticas e comentários negativos após aparecer na capa da Revista CARAS desta semana. Ele fez um ensaio fotográfico em sua mansão e abriu o coração em uma entrevista exclusiva (Confira aqui). Entre os elogios dos seus fãs, ele também recebeu mensagens maldosas, mas não se abalou.

O artista fez questão de responder à altura com uma mensagem bem direta nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ele rebateu as críticas e falou que sabe do seu poder de influência. "Bichas, parem! Tá feio. Desculpa se vocês não brilham tanto quanto eu… Vocês vão ter que me engolir, que eu sou uma das gays mais poderosas desse país", declarou.

E completou: "Desculpa se eu não faço sucesso no mundinho cor de rosa pop de vocês. Eu sei que vocês só gostam das divas, porque elas, justamente, fazem sucesso longe de vocês. Então, vocês vão ter que me engolir, que eu sou uma das gays mais poderosas desse país. No fundo vocês sabem".