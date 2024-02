Carlinhos Maia abraça fama e abre o jogo sobre conquistas: 'Me considero uma estrela'

Em entrevista à Revista CARAS, Carlinhos Maia abre as portas de sua mansão, em Alphaville, São Paulo, e fala sobre fama, fé e críticas

Influencer, comunicador, empresário, ator, humorista... diante de tantas facetas, faltam palavras para descrever Carlinhos Maia (32). Em 2016, ele despontou na internet e se tornou um fenômeno das redes sociais no Brasil. E foi além! Em 2018, o número de visualizações em seus stories do Instagram beirava os 5 milhões, levando-o ao segundo lugar no ranking mundial da plataforma, atrás somente da americana Kim Kardashian (43).

De lá para cá, o número só cresceu. Atualmente, são 30 milhões de seguidores apenas no Instagram e mais de 8 milhões de visualizações por story, além dos compartilhamentos, que levam seus conteúdos para cerca de 70 milhões de views diários. “Narro tudo o que está à minha volta de um jeito que, do rico ao pobre, todos entendem”, diz ele, que abriu sua mansão em Alphaville, na Grande SP, para CARAS. “Me considero uma estrela da comunicação. Muitos podem até não gostar de mim, mas não podem dizer que eu não comunico algo por aí”, afirma ele.

Com senso de humor despretensioso, autenticidade e um estilo de vida curioso, Carlinhos conquistou não somente milhões de fãs, mas também muitos dígitos positivos em sua conta bancária. Para se ter ideia, só em contratos publicitários, o influencer fatura cerca de 4 milhões mensais. “Amo trabalhar. Estou sempre criando”, diz. Para tirá-lo de casa, só pagando. “Minha presença VIP em eventos, hoje, custa R$ 1 milhão”, revela. “Apesar de ser muito popular no celular das pessoas, elas não me veem em qualquer lugar. Só saio de casa se for para ganhar dinheiro. A não ser que seja por um amigo que eu ame muito ou para um show que eu queira muito assistir. Fora isso, não”, garante.

Mesmo diante de números impressinantes, Carlinhos não vive se vangloriando. “Sou metido com quem se acha superior aos outros. Não humilho ninguém”, diz. De origem simples, ele enxerga a riqueza com os pés no chão. Ainda assim, chegou a se deslumbrar algumas vezes. “Fama e dinheiro trazem possibilidades que eu não tive. Errei muito até aprender”, pontua o alagoano, natural da pequena cidade de Penedo. Foi lá, inclusive, onde tudo começou. Indignado com a própria realidade, ele expunha sua rotina com os pais, Maria (72) e Virgílio (67), e os amigos da Vila — o nome dado à rua sem saída na qual morava. “Nunca me conformei com a pobreza, mas me divertia com o que tinha”, explica.

Mesmo sem estudos, ele já atuou como vendedor, radialista e fotógrafo e enxerga a fama como consequência de seu empenho e força de vontade. “Vejo cada conquista como um grande troféu por nunca ter desistido”, define. Graças a ele, a Vila ganhou mais notoriedade e se tornou um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. “É uma grande bobagem esconder quem eu fui”, frisa, orgulhoso. Para além do bom humor nas redes, Carlinhos também se destaca como uma figura generosa. Porém, algumas de suas atitudes já motivaram críticas. “A gente cresceu vendo os programas de TV fazerem isso, por que eu não posso? Só porque vim da pobreza? Quando vem da televisão se torna um ato mais digno?”, questiona. Sem medo de julgamentos, ele se mantém fiel aos próprios propósitos. “Finjo que me importo com críticas. Enquanto isso, estou ótimo, feliz e agradecendo a Deus”, pontua.

Embora não esteja conectado a nenhuma religião, a fé é um dos pilares de sua trajetória. “Estou totalmente ligado a Deus. Talvez por isso as coisas dão tão certo para mim: eu deixo Ele me guiar”, reflete. Por trás do personagem que ascendeu na internet, está o tímido Luiz Carlos Ferreira dos Santos, o rapaz que Carlinhos encontra ao se olhar no espelho. “O Carlinhos Maia é o meu alter ego e fez da minha vida uma loucura”, define.

Entre sorrisos e gestos de carinho com o marido, o também influencer Lucas Guimarães (30), com quem se casou em 2019, Carlinhos revela a realização de um sonho: estampar a capa desta publicação. “Um desejo que vem do garoto pobre que assistia aos programas de TV e lia revistas repletas de gente famosa”, relembra ele, cujo sonho acaba de ser concretizado! Nos últimos dias, o ícone comemorou a estreia de mais uma temporada de seu próprio reality, o Casa da Barra, no qual reúne famosos e outros influencers em sua propriedade na Barra de São Miguel, em Alagoas. “É uma manifestação de brasilidade”, define. Em breve, ele também poderá ser visto em uma atração que irá ao ar no Multishow. Quando questionado sobre o possível medo de perder o estrelato, Carlinhos é certeiro: não existe. “Posso ser bem lúdico agora? É impossível. Se algum dia Deus me tirar a saúde e eu não tiver mais como me comunicar, aí sim será o fim da minha vida. Do contrário, tenho certeza de que sei me virar com outra coisa”, garante.

FOTOS: MARCELO PAEZ