Carla Diaz: conheça os detalhes da nova casa da atriz

Carla Diaz faz festa em sua nova mansão e revela os detalhes da decoração da casa. Saiba mais sobre a nova propriedade da atriz

A atriz Carla Diaz tem um novo lar para chamar de seu! A estrela se mudou para uma mansão em São Paulo e já fez uma festa para reunir sua família. Nesta semana, ela comemorou o aniversário de sua afilhada e de sua mãe em sua casa e revelou alguns detalhes da decoração do seu novo lar.

A estrela comprou a mansão em 2023. O local tem dois andares, grandes janelas para iluminar os cômodos, jardim e piscina.

Em dezembro do ano passado, a artista falou sobre a conquista de sua casa própria. "Eu tenho 33 anos de idade, 30 de carreira e eu conquistei a minha casa própria. A gente trabalha duro para conquistar os nossos sonhos. Não desista. Dentro dessa conquista, além de um sonho, também tem muita gratidão: a minha mãe, que sempre esteve comigo em tudo, a minha família, as marcas e pessoas que me contrataram para os trabalhos, sendo publicidades ou dramaturgia, e os meus fãs, que fazem parte disso diariamente me dando todo apoio e dedicação sempre", disse ela.

Conheça a mansão dela:

View this post on Instagram A post shared by Carla Diaz (@carladiaz)

View this post on Instagram A post shared by Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz anunciou fim do noivado em julho

Em julho de 2023, a atriz Carla Diaz anunciou o fim de seu noivado com o deputado Felipe Becari. Ela publicou uma mensagem na qual afirmou publicamente que os dois estão realmente separados.

"Vi alguns portais e jornalistas falando sobre “manter segredo”, também não paro de receber mensagens perguntando sobre…", começou ela que avisou que precisou de um tempo para conseguir lidar com o drama pessoal.

"Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal", declarou.

A atriz ainda que o assunto está encerrado. "Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz. Aos fãs, pessoas que acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação. Não falarei mais sobre esse assunto, ok?", esclareceu ela.