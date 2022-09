Camilla Camargo mostra detalhe da obra em sua casa

Camilla Camargo compartilha foto do projeto de como deve ficar a área externa de sua casa

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 15h57

A atriz Camilla Camargo está feliz com reforma em sua casa na Grande São Paulo. Nesta quinta-feira, 15, ela compartilhou um post de sua arquiteta sobre a reforma da área externa da propriedade.

A estrela exibiu uma imagem do projeto de como deve ficar e uma foto de como é o local atualmente. A arquiteta Ana Rozenblit disse: “Mais um pouco de como vai ficar esse projeto lindo!”.

Camilla Camargo vive com o marido, Leonardo Lessa, e os dois filhos, Joaquim e Julia. Recentemente, ela curtiu as férias na casa da mãe, Zilu Camargo, na Flórida, nos Estados Unidos, e teve a chance de passar alguns dias também com a irmã, Wanessa Camargo, e os sobrinhos, José Marcus e João Francisco.

