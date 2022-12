Bianca Andrade choca ao mostrar banheiro luxuoso da mãe: ''Do tamanho do quarto''

Influenciadora Bianca Andrade impressionou ao mostrar banheiro luxuoso da mansão da mãe

A influenciadora e empresária Bianca Andrade (28) chocou ao mostrar o banheiro da mansão da mãe, Mônica Andrade. Neste domingo, 25, ela passou o Natal com a família na casa da matriarca e impressionou ao gravar o cômodo luxuosa da residência.

Durante o tour pelo local, a ex-BBB mostrou que a mãe tem dois closets ao lado do banheiro, que, segundo ela, tem o tamanho do quarto de sua casa.

Todo em branco com detalhes em tons de bege, o cantinho de Mônica para tomar banho conta com uma banheira com hidromassagem, uma grande pia com espelho e luzes coloridas para escolher dependendo da ocasião.

Além disso, ao lado da banheira, Boca Rosa mostrou que a mãe deixa algumas taças para poder tomar bebidas enquanto relaxa assistindo a uma televisão.

"Quando a gente se elogiar agora é assim: nossa, hoje você tá nível banheiro da Mônica", brincou sobre o cômodo ser lindo a ponto de se tornar um elogio.

Em seguida, a famosa chamou a atenção para a metragem do lugar. "É do tamanho do quarto da minha casa. Olha meu tamanho perdido nesse banheiro", mostrou-se no espelho gigante do cantinho luxuoso.

Veja o banheiro da mãe de Bianca Andrade:

Bianca Andrade exibe detalhes da mansão luxuosa da mãe

Em setembro deste ano, Bianca Andrade mostrou um pouco da nova casa que comprou para a mãe em São Paulo. Segundo ela, a residência é de novela.

"Cada hora descubro uma coisa nova nessa casa. Esse lugar está sem condições, vou morar aqui", disse ela, logo após descobrir e acionar uma cascata na piscina acionada por comando de voz.

Além disso, na parte interna, a casa conta com uma escada enorme, uma grande sala de jantar e uma sala de estar elegante.

