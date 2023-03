Bárbara Evans mostra detalhes de sua nova mansão e revela planos: "Próximo Baby"

Bárbara Evans abriu as portas de sua nova residência luxuosa ainda em obras

Bárbara Evans (31) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 08, para dividir os detalhes de sua nova mansão de luxo com suas seguidoras. As obras da residência, digna de um palácio, estão quase chegando ao fim, por isso, a modelo abriu as portas e fez um mini tour pelos cômodos deslumbrantes da casa.

“Estou indo ali na casa mostrar um pouco para vocês. Estou levando a cria junto para ver a piscina cheia", Bárbara surgiu nos stories acompanhada da filha Ayla, de 11 meses, fruto do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. Animada, ela mostrou a parte externa da residência, com a entrada bloqueada por madeiras e iniciou o tour.

Entrando na mansão, ela mostrou detalhes da garagem gigantesca e adentrou o hall da casa, comentando sobre os planos futuros para a decoração: “Vai ser tudo painel de madeira, iguais as portas, para elas ficarem invisíveis”, ela explicou. Depois, Bárbara filmou o quarto de hóspedes e passou rapidamente pela sala de televisão.

A modelo também mostrou a outra sala da casa: repleta de vidros, o cômodo tem visão completa do jardim da casa, incluindo a piscina luxuosa com direito a uma área gourmet finíssima. Ela completou o tour revelando alguns detalhes da área externa, como a lareira e a academia própria da residência.

Por fim, Bárbara subiu ao segundo andar e revelou a suíte em que pretende dormir com o marido, incluindo um banheiro gigantesco. A modelo finalizou o tour mostrando o quartinho da primogênita e revelou os planos para o futuro: “Tem um quarto igualzinho do outro lado para o próximo baby, se Deus quiser", disse.

Área externa da mansão de Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Sala da mansão de Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Quarto de Ayla, filha de Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Banheiro da suíte de Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Área externa da mansão de Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Com ensaio fotográfico encantador, Bárbara Evans celebra mesversário da filha:

Show de fofura! A filha de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro, a pequena Ayla, completou 11 meses de vida nesta sexta-feira, 3, na semana passada. Em comemoração a data especial, a bebê ganhou um lindo ensaio fotográfico vestida de cowgirl, com direito a botas rosas, lenço no pescoço e até um cavalinho de madeira, encantando com as poses fofas.