Com ensaio fotográfico encantador, Bárbara Evans celebra mesversário da filha: "Tanta fofura"

A modelo Bárbara Evans encantou os fãs ao comemorar o 11º mês de vida da filha com um lindo ensaio fotográfico

Ayla, filha de Bárbara Evans (31) e com Gustavo Theodoro, completou 11 meses de vida nesta sexta-feira, 3, e ela comemorou a data especial com um lindo ensaio fotográfico.

Em seu perfil no Instagram, a modelo dividiu com os seguidores uma sequência de fotos da herdeira, que surgiu vestida de cowgirl, com direito a botas rosas e lenço no pescoço. Além disso, a pequena ainda surgiu fazendo várias poses, inclusive em cima de um cavalo de madeira.

Ao compartilhar os registros, Bárbara falou sobre o mesversário de Ayla e como o tempo está passando rápido. "A cowgirl mais linda que já vi!! Socorro!! Hoje nossa bebezuka está completando seu 11° mês. Dá para acreditar?", questionou ela.

Depois, a loira ainda falou sobre as poses da pequena no ensaio fotográfico. "E essa pose?? E essas coxas gostosas?? Eu não aguento de tanta fofura. E a segunda foto? Que ela está modelando… AIIIII SENHOR!! Qual foto vocês gostaram mais? Sem dúvida, o melhor ensaio", falou ela.

Os internautas se derreteram pelos cliques. "Linda de viver", disse uma seguidora. "Muito, muito linda, Deus abençoe sempre", escreveu outra. "Não tem condições pra beleza dessa criança", falou mais uma. "Que bonequinha", comentou uma fã.

Confira as fotos do ensaio fotográfico da filha de Bárbara Evans:

Bárbara Evans ostenta barriga negativa

Recentemente, Bárbara Evans esquentou a internet ao compartilhar nas redes sociais algumas fotos usando um biquíni lindo azul, e aproveitou sua viagem para Punta Cana, na República Dominicana, para renovar o bronzeado.

Posando na beira da piscina do hotel em que está hospedada, a esposa de Gustavo Theodoro sensualizou bastante em uma pose, deixando seus seguidores completamente malucos com o corpão maravilhoso da modelo.

