De biquíni, Bárbara Evans ousa no decote em peça fio-dental e mostra barriga negativa

Viajando para Punta Cana, Bárbara Evans aposta em biquíni sem alça bem decotado para renovar o bronzeado

A modelo Bárbara Evans (31) esquentou a internet nesta quarta-feira, 1! Em suas redes sociais, a loira surgiu maravilhosa com um biquíni lindo azul, aproveitando sua viagem para Punta Cana, na República Dominicana, para renovar o bronzeado.



Posando na beira da piscina do hotel em que está hospedada, a esposa de Gustavo Theodoro sensualizou bastante em uma pose, deixando seus seguidores completamente malucos com o corpão maravilhoso da modelo.



“A pose a gente faz, né? Agora o vento… O cabelo…. [risos]. Mas tá valendo porque é tudo perfeito aqui”, escreveu Bárbara Evans, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, a loira fez questão de jogar a cabeça para trás, esticando os pernões e deixando à mostra seu corpo maravilhoso.

Com um biquíni fio-dental sem alças na parte de cima, ela ostentou um decote bem farto, com uma barriga para lá de negativa e chapada, com coxas grossas e uma cinturinha fininha que dá inveja em qualquer um.

Os comentários da publicação de Bárbara foram inundados de grandes elogios dos internautas completamente apaixonados. "Linda, autêntica, poderosa simples assim", escreveu uma fã. "A Barbie está de férias", brincou uma outra. "Parece uma boneca", elogiou uma terceira seguidora. "Você é linda de qualquer jeito, cabelo penteado descabelada. Seu cabelo é maravilhoso", pontuou um outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)



Bárbara Evans relembra momentos do seu casamento

Há poucos dias, Bárbara Evans relembrou um vídeo do seu casamento com Gustavo Theodoro. Nas imagens, ela exibiu momentos marcantes do seu grande dia, que aconteceu em dezembro de 2022. É possível ver os dois se arrumando para o evento, detalhes da cerimônia, como o momento que Gustavo entra com a filha do casal no colo, Ayla (9 meses), e também a festa. "Que dia. Obrigada a todos os envolvidos, amo vocês", escreveu Bárbara na legenda da publicação.