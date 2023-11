Arthur Aguiar apresenta detalhes de nova mansão: ‘Deus separou para mim’

Colhendo os frutos da ‘padaria’, Arthur Aguiar investe pesado em mansão e exibe detalhes luxuosos da nova propriedade

Arthur Aguiar está de endereço novo! Na última quinta-feira, 02, o ator usou suas redes sociais para compartilhar alguns detalhes de sua nova mansão. Orgulhoso de sua conquista, o famoso mostrou que está colhendo os frutos de seu trabalho duro com o apoio da padaria, como são apelidados os fãs do ex-participante do 'Big Brother Brasil'.

Através do stories do Instagram, Arthur filmou a área externa de sua nova residência, que conta com um jardim gigantesco e uma casinha de madeira preparada para receber seus dois filhos. Vale lembrar que ele já é pai de Sophia, que está com cinco anos de idade, fruto de sua antiga relação com a coach fitness Maíra Cardi.

Além disso, Arthur está ansioso para dar as boas-vindas a Gabriel, que ainda está na barriga da mamãe, Jheny Santucci, com quem namorou por cerca de três meses ao longo deste ano. O relacionamento chegou ao fim, mas o ex-casal tem uma boa relação pelo pequeno. Por essa razão, a casa já foi equipada com detalhes pensados especialmente para entreter as crianças.

Na sequência, o campeão do reality show da Globo adentrou a residência e apresentou detalhes da sala de estar, que é integrada com a sala de jantar. Os espaços já contam com uma ampla mesa e um sofá, perfeitos para acomodar toda a família. Além disso, a decoração combina elementos em madeira e tons de cinza de forma sofisticada.

Para finalizar a gravação, Arthur exibiu detalhes da área de lazer da residência, que conta com uma piscina gigantesca. Na legenda do registro, o dono da ‘Padaria’ não escondeu a gratidão por sua nova propriedade: “Um pequeno spoiler da minha casa nova. A casa que Deus separou para mim”, o ator celebrou sua conquista.

Arthur Aguiar pretende abrir padaria:

Vale lembrar que, além de sua carreira artística, Arthur revelou recentemente um novo empreendimento. Em uma entrevista concedida ao Podcast CARAS, ele compartilhou seu desejo de abrir uma rede de padarias. Ele disse que inicialmente, a ideia era a produção de um pão, que deve chegar até o fim do ano, e em seguida a abertura da padaria.

Para quem não acompanhou, durante sua participação no reality show, ele ganhou o apelido de 'pão' devido às queixas de sua ex-mulher, Maíra Cardi, sobre a quantidade de pães que o artista estava consumindo na casa mais vigiada do Brasil. Mas além dos quilos a mais, o artista também deixou o reality com o prêmio de um milhão de reais.

Chá revelação de Arthur Aguiar rendeu polêmica:

Após o chá revelação de seu bebê com Jheny Santucci, Arthur Aguiar foi duramente criticado por uma das funcionárias que trabalhava no evento. O ator foi acusado de ser arrogante por uma chef, que expôs sua opinião sobre a postura dele. Incomodado, ele também se pronunciou e rebateu a profissional; relembre a polêmica.