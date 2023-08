Vai abrir uma padaria? Arthur Aguiar revela novo empreendimento: 'Vai acontecer'

Em participação no podcast CARAS, Arthur Aguiar contou que vai abrir uma padaria e também falou sobre sua filha com Maíra Cardi

Arthur Aguiar (34) participou do podcast CARAS e revelou seu novo empreendimento. O ator vai abrir uma padaria. Ele contou que após o BBB 22, optou por empreender em outros negócios. Durante sua participação no reality show, seus fãs o apelidaram de 'pão', após Maíra Cardi (39), sua ex-mulher, reclamar da quantidade de carboidratos dos pães que o artista estava comendo dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Vai acontecer", afirmou ele.

Ele disse que inicialmente, a ideia era a produção de um pão e em seguida a abertura da padaria. "Eu tenho dois sócios, diante de conversas, optamos por começar por outros negócios. Não é que não vai acontecer, vai acontecer, mas não dá para a gente levantar tudo ao mesmo tempo. Não dá para fazer várias coisas. Começamos pela moda", declarou Arthur Aguiar, que tem uma marca de roupas e também uma empresa de produtos e serviços saudáveis. "Tem outras coisas para lançar até o final do ano, entre elas pelo menos o pão", contou ele.

Ele ainda falou sobre o desejo pela paternidade. "Sempre foi o meu maior sonho ser pai. Eu sempre quis ser pai, mas não necessariamente queria ter uma família. Se eu tivesse uma família, seria melhor, mas o que eu queria mesmo é ser pai, desde criancinha". Além disso, ele contou que sempre teve a certeza de que a primeira vez que fosse pai seria de uma menina.

Leia também:Arthur Aguiar desabafa sobre relação e rápida convivência com pai biológico: 'Me responsabilizo'

A FILHA DE ARTHUR QUESTIONA SUA SEPARAÇÃO COM MAÍRA CARDI

Ele contou que Sophia, sua filha com Maíra Cardi, questiona a respeito da separação dos pais. Os dois terminaram o casamento em outubro do ano passado, após o perdão da influenciadora pelas traições por parte do artista. Ele declarou que é difícil falar sobre o assunto para uma criança de 4 anos.

"Tem pouco tempo que a gente se separou, então às vezes ela me pergunta: 'Por que papai e mamãe não podem ficar juntos?'. É uma pergunta complexa, como vou explicar para uma criança de 4 anos?", declarou Arthur Aguiar. Ele falou que diz para a filha que ambos continuarão sendo pais dela, mas que ela pode ir na casa do pai e da mãe.

"Não dá para aprofundar muito, porque ela não vai entender. Você tenta não dar uma resposta tão raza, mas também não tem porque se aprofundar tanto nesse assunto que ela não vai entender. Então você dá uma explicação 'mais ok' para ela e tenta mudar de assunto para virar a página".