Arthur Aguiar desabafa sobre relação e rápida convivência com pai biológico: 'Me responsabilizo'

Em participação no podcast CARAS, Arthur Aguiar falou sobre o abandono que sofreu ainda na infância por seu pai biológico

Arthur Aguiar (34) participou do podcast CARAS e desabafou sobre sua relação com seu pai biológico. O ator foi abandonado por ele quando tinha apenas 3 anos e tem a figura paterna em Ricardo, o segundo marido de sua mãe. Ele e o genitor tiveram uma rápida convivência quando o cantor tinha quase 21 anos. "Me responsabilizo", disparou ele.

O ex-BBB falou que quando reencontrou o pai, teve a oportunidade de conviver com ele por dois anos sem que ninguém soubesse. "Eu queria conhecer ele, queria ter a minha própria opinião sobre ele. A gente conviveu por dois anos e ele faleceu", contou Arthur Aguiar. "Eu também me responsabilizo pelo fato de ter sido um pouco duro com ele nesse primeiro contato. A gente nunca acha que vai ter pouco tempo".

Quem o encontrou foi Ruan Aguiar, seu irmão por parte pai e que está no elenco de Fuzuê, a próxima novela das sete. "Eu quis encontrar ele para saber o que tinha acontecido e nunca tive essa oportunidade. Quando surgiu a oportunidade, já tinha passado um pouco essa vontade e desejo de entender. [...] Então eu falei para o Ruan: 'Quero te conhecer, mas não quero encontrar o Julio [seu pai biológico]".

Até que um dia os dois se encontraram e começaram a conviver. "Houve uma barreira da minha parte, nunca chamei ele de pai. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria sido tão duro se eu soubesse que só tinah dois anos, seria mais aberto. Eu lembro que quando eu estava mais aberto, ele faleceu. Ele foi embora com várias dúvidas na minha cabeça, não deu tempo", desabafou o artista.

ARTHUR AGUIAR TEVE UMA FIGURA PATERNA