Arthur Aguiar declara que participação no BBB não resgatou sua carreira: 'Propósito'

Em participação no podcast CARAS, Arthur Aguiar falou sobre sua trajetória durante o BBB e depois do reality show

Arthur Aguiar (34) participou do podcast CARAS e declarou que sua participação no BBB 22 não resgatou sua carreira. O ator também falou que seu pós-reality não foi como imaginava que seria por ter vencido o programa. "Propósito", disparou ele.

O ex-BBB afirmou que já sentiu medo de sua carreira acabar e que ela foi muito prejudicada em todos os sentidos. Além disso, o reality show fez com que as pessoas o conhecessem de uma maneira diferente, mas que não transformou sua carreira. "Imaginei que ia ser diferente do que foi. Hoje, depois de um ano e alguns meses, se meu pós tivesse sido diferente, eu não teria começado a empreender, eu teria continuado mais nesse lado artístico. Seria bom, mas não estaria começando coisas minhas e desenvolvendo coisas que também vão impactar a vida de outras pessoas".

Ele contou que inicialmente existiu uma frustração por não ter sido como pensava. "Hoje eu consigo olhar para a situação e ver coisas positivas. Não vou dizer que eu não gostaria que tivesse sido diferente, eu gostaria, mas provavelmente se tivesse sido diferente eu não estaria desenvolvendo o que estou agora e, a médio, longo prazo, eu acho que isso vai ser mais interessante do que se tivesse sido como eu imaginei.", afirmou Arthur Aguiar.

O artista acredita que o reality show teve um propósito maior. "Deus sempre sabe o que é melhor para você e eu prefiro me agarrar nisso. Eu acho que o Big Brother teve um propósito. Não era sobre mim o programa, eu acho que foi muito mais para demonstrar o que Deus é capaz de fazer, do que o Arthur. Por isso eu digo que o programa não foi mérito meu, as pessoas se envolveram muito, mas nada teria sido possível se não tivesse sido da maneira como Deus fez".

SOPHIA QUESTIONA A SEPARAÇÃO DE ARTHUR AGUIAR E MAÍRA CARDI

Ele contou que sua filha, Sophia, faz perguntas sobre a separação dos pais. "Tem pouco tempo que a gente se separou, então às vezes ela me pergunta: 'Por que papai e mamãe não podem ficar juntos?'. É uma pergunta complexa, como vou explicar para uma criança de 4 anos?".

Arthur Aguiar falou que diz para a filha que ambos continuarão sendo pais dela, mas que ela pode ir nas duas casas, a do pai e da mãe. "Não dá para aprofundar muito, porque ela não vai entender. Você tenta não dar uma resposta tão raza, mas também não tem porque se aprofundar tanto nesse assunto que ela não vai entender. Então você dá uma explicação 'mais ok' para ela e tenta mudar de assunto para virar a página", declarou.