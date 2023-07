Arthur Aguiar se pronuncia sobre anulação de casamento com Maíra Cardi

O casamento de Arthur Aguiar e Maira Cardi foi anulado nesta quinta-feira, 13; saiba o que o ator falou sobre!

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar se pronunciou pela primeira vez sobre a anulação de seu casamento com a influenciadora Maíra Cardi. A notícia foi publicada na última quinta-feira, 13, pelo Diário Oficial da Justiça de São Paulo.

Através de sua assessoria de imprensa, o vencedor do BBB 22 disse que as reportagens sobre o assunto "não expressavam a total verdade do caso". Arthur se referiu a reportagens que apontam Maíra como "vencedora" do processo, conseguindo uma anulação em seu casamento. Isso porque a decisão partiu do Ministério Público e não foi um pedido da influenciadora.

"Na realidade, o casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar foi anulado pelo Ministério Público. Quando ambos deram entrada no divórcio de seu matrimônio, foram informados de que o mesmo já não era válido. É verdade que, somente agora, foi confirmado perante a Justiça que o casamento realmente está anulado, mas reforçamos que quem entrou com o pedido de anulação do casamento foi o ministério público", disse o ator em nota.

Procurada pelo colunista Lucas Pasin, da Uol, Maíra Cardi confirmou a anulação do casamento, mas não se pronunciou sobre. Vale lembrar que o casamento entre a influenciadora e Arthur Aguiar aconteceu em 2017, em uma cerimônia surpresa organizada pela loira.

Casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é anulado

O casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar foi anulado. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a união dos ex-BBBs foi considerada nula. O casal havia realizado o casamento em 2 de dezembro de 2017.

Noiva de Thiago Nigro, o Primo Rico, a empresária conseguiu ter a união desconstituída. O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma ação em face do ex-casal buscando desafazer o casamento. Ele foi precedido de habilitação, contudo, na época, a coach fitness ainda estaria casada com Egil Greto Guarize, com quem teve o matrimônio em setembro de 2014, na Flórida, nos EUA.

Diante da situação, Maíra Cardi alegou que nunca teve ciência de que o casamento com Egil era válido, por desconhecer seu reconhecimento em território nacional. O divórcio com este ocorreu antes da ação proposta.

Segundo Fábia, o caso não precisou de muitas provas, porque o assunto podia ser resolvido usando documentos disponíveis. E ele chegou ao fim nesta terça-feira, 11, ao considerar o casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar nulo. Dessa maneira, a influenciadora está livre para se casar novamente como já está planejando uma grande festa para selar a união com Thiago Nigro em agosto deste ano.