Angélica impressiona ao mostrar decoração personalizada de sua árvore de Natal: ''Que lindo''

Apresentadora Angélica exibiu detalhes de sua árvore de Natal e encantou ao mostrar enfeites com fotos da família

A mansão de Angélica (48) e Luciano Huck (50) já está preparada para o Natal. Neste domingo, 27, a apresentadora compartilhou um vídeo exibindo sua árvore e impressionou os detalhes luxuosos.

No registro publicado pela loira, ela apareceu colocando alguns enfeites no objeto e chamou a atenção ao pendurar alguns itens personalizados com as fotos da família.

Além de cliques com o marido, a árvore ainda foi decorada com fotos do casal e seus herdeiros. Outro ponto que do vídeo que encantou os internautas foi um dos cachorrinhos da famosa que surgiu ganhando um gorro vermelho.

"Está chegando aquela época do ano…", falou Angélica ao ajeitar sua árvore. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o momento. "Que lindo", admiraram os fãs. "Linda árvore", escreveram outros.

Veja a árvore de Natal de Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

De biquíni, Angélica exibe pernas e chama a atenção com detalhe: ''Pinta pra jogo''

A apresentadora Angélica mostrou em seus stories no Instagram como curtiu seu domingo, 20, de sol em sua mansão.

Usando um biquíni verde, a loira exibiu suas pernas torneadas enquanto renovava o bronzeado deitada em uma cadeira e admirando a paisagem cheia de árvores do local.

Ao publicar o clique apenas da parte de baixo de seu corpo, a esposa de Luciano Huck chamou a atenção ao exibir sua famosa pinta com pelinhos loiros.

