Ana Maria Braga mostra estrago em sua mansão após chuva: ‘Perigo’

Ana Maria Braga apareceu mostrando a situação em sua conta no Instagram e pediu para prefeitura de São Paulo tomar alguma providência

Ana Maria Braga compartilhou em seu instagram o estrago que aconteceu em sua casa devido as fortes chuvas na capital paulista na manhã desta terça-feira, 05. Ela mostrou teto de vidro quebrado em sua casa por conta do temporal.

A apresentadora explicou em suas redes sociais que sua casa tem muitas árvores e apesar dela chamar muitas vezes a prefeitura para conseguir podar os galhos, eles nunca vieram e um dos galhos acabou caindo e quebrando o teto de vidro da área da sala de estar dela, caindo cacos para todos os lados.

"A gente levou um senhor susto, para não dizer um palavrão, aqui em casa. O que aconteceu: minha casa fica aqui na subprefeitura de Pinheiros, tenho uma casa que tem bastante árvores, e eu cuido delas, tem jardineiro que ajuda. Mas, então chamo (a prefeitura) tem que abrir requerimento, para podar, porque senão os galhos vem para cima da casa e tem gente que mora aqui dentro", começou Ana Maria Braga.

Revoltada, ela continuou dizendo que suas auxiliares estavam desmontando a decoração natalina e por pouco não se machucaram. "Essa chuva que deu agora, esse galho caiu e quebrou o vidro que fica meu sofá e a árvore-de-natal. As meninas estavam desmontando ela e foi coisa de 5 minutos, elas estavam aqui e saíram e esse galho entrou e quebrou, caiu vidro para tudo quanto é lado. Eu queria saber porque as pessoas não olham para isso e vem consertar. É um perigo para as pessoas. Tem que ter bom senso, é um absurdo, to pedindo socorro aqui… ainda bem que ninguém se machucou senão o bicho ia pegar muito sério", finalizou ela no vídeo.

Veja:

Na legenda da publicação, a apresentadora também se revoltou e pediu ajuda da subprefeitura de São Paulo para que algo pudesse ser feito. "Olha o que acaba de acontecer aqui em casa. Uma situação muito complicada, mas sabe o que é pior? A gente chama e não consegue resolver. Uma burocracia sem fim enquanto a gente corre perigo. Cadê a sub-prefeitura quando a gente precisa dela? Cadê o prefeito? E isso não é só comigo. É um pelo por toda cidade de São Paulo que sofre com isso. O que eu faço agora? Não é bem material não, são vidas!", legendou ela.

Ana Maria Braga exibe foto inédita com o namorado

Antes de voltar para casa neste caoes, a apresentadora estava curtindo suas férias nos Estados Unidos. Depois de viajar de motorhome, ela chegou em Nova York e já saiu para curtir a cidade com seu namorado, Fábio Arruda.