Ana Castela abre as portas de sua casa e mostra coleção de botas e chapéus

Ana Castela mora na casa em Londrina, Paraná, com os pais e a irmã; a cantora reúne uma coleção de mais de 150 pares de botas

Nesta segunda-feira, 04, o influenciador Lucas Rangel contou as cinco curiosidades da casa da cantora Ana Castela. A sertaneja, que tem residência em Londrina no Paraná, abriu as portas de casa para o novo episódio do quadro Pod Entrar. Aos 20 anos, ela mora na casa com os pais, Michele e Rodrigo Castela, e a irmã mais nova, Antonella, de oito anos.

O quarto de Ana Castela é decorado com dezenas de bonecas Barbie, que são a grande paixão da artista. Além do talento na voz, ela também gosta de desenhar e tem uma série de materiais de arte. A cantora mora há três anos no imóvel, e contou que quando se mudou, Ana fazia graduação em odontologia, mas o sucesso na música falou mais alto e ela deixou a faculdade.

"Ela é a apaixonada por bota e chapéu: tem um total de 130 pares de botas e 110 chapéus", começou a dizer o Youtuber, enquanto filmava o closet da boiadeira. "A diva é a louca da Barbie, então ela coleciona várias. Ama desenhar e pintar, e colecionar Crocs".

Os fãs também têm seu cantinho especial. Os presentes dados à cantora nos shows ficam guardados com muito carinho em prateleiras pela casa e em um quarto exclusivo para os itens recebidos. "Ela mora com a família dela e o mais legal é que tem vários presentes de fãs decorando várias partes da casa", continuou Lucas, que mostrou um pote cheio de pulseirinhas e uma caixa com cartinhas.

Por fim, revelou que a boiadeira tem um rancho onde costuma receber amigos e passar tempo em meio à natureza e aos animais que vivem no local: "Ela tem uma fazendo gigante pra andar de cavalo, curtir com os amigos e até andar de buggy".

Ana Castela exibe beleza natural

Nesta sexta-feira, 1, Ana Castela publicou novos registros de suas férias em San Andrés, na Colômbia. Em seu perfil oficial no Instagram, a 'boiadeira' publicou selfies usando um biquíni preto enquanto curtia o dia de sol em um barco. "Gostei mas não gostei", disse ela na legenda de uma das fotos. Os seguidores exaltaram a beleza natural da sertaneja, que surgiu sem maquiagem nas postagens.