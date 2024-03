Ana Castela exibe beleza natural durante passeio de barco na Colômbia

A cantora sertaneja Ana Castela esbanjou sua beleza natural ao publicar novos registros dos dias de sol em San Andrés, na Colômbia

Nesta sexta-feira, 1, Ana Castela publicou novos registros de suas férias em San Andrés, na Colômbia. Em seu perfil oficial no Instagram, a 'boiadeira' publicou selfies usando um biquíni preto enquanto curtia o dia de sol em um barco.

"Gostei mas não gostei", disse ela na legenda de uma das fotos. Os seguidores exaltaram a beleza natural da sertaneja, que surgiu sem maquiagem nas postagens. "Beleza natural, continua sendo uma tremenda gata", disse um internauta. "Bem praiana, maravilhosa", escreveu outro. "Toda natural, bonita pra caramba", brincou mais um, fazendo referência ao meme de Cariúcha.

Ana está solteira desde o fim de seu relacionamento com o cantor Gustavo Mioto, anunciado em janeiro deste ano. A jovem foi alvo de rumores de affair com o criador de conteúdo Diego Cenci, com quem trocou interações nas redes sociais após o término.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Ana Castela fez tratamento no rosto

A cantora Ana Castela surpreendeu seus fãs ao mostrar a mudança na aparência da pele do seu rosto. Ela iniciou um tratamento estético para se livrar da acne que aparecia na região da bochecha e já está vendo resultado.

Sem revelar detalhes do tratamento, a artista apenas mostrou imagens de antes e depois de sua pele. Ela deixou claro que as espinhas já sumiram e agora só ficaram as manchinhas. “Ainda têm algumas manchinhas, mas já já vão sair. Mas, sem espinhas! Aleluia”, escreveu.

A médica responsável pelo tratamento da Ana Castela é a doutora Thais Kauffuman, que contou nos stories do Instagram, sobre a recuperação da pele da cantora. “Em apenas duas semanas já eliminamos o quadro inflamatório. Agora, o segundo passo é tratar as pequenas lesões e hipercromias que o processo inflamatório causa. As acnes da Ana tem como gatilho o uso de maquiagem, que, no caso dela, faz parte de sua rotina artística. Em seu protocolo de tratamento temos uma linha de produtos personalizados para skin care e uma rotina de procedimentos específicos em cabine com tecnologias. Assim, vamos mantendo a pele dela sempre saudável e livre das indesejadas acnes. Esse rosto perfeito merece uma pele linda”, disse ela.