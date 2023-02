Yasmin Brunet usa vestido com transparência e biquíni mínimo em noite de folia

Yasmin Brunet mostra seu look ousado para curtir o carnaval na Marquês de Sapucaí

A modelo Yasmin Brunet (34) escolheu um look ousado e mínimo para curtir o carnaval na Marquês de Sapucaí na noite deste domingo, 19, no Rio de Janeiro. A estrela foi prestigiar os desfiles das escolas de samba do grupo especial da cidade e esbanjou sensualidade.

Antes de chegar ao evento, ela compartilhou fotos do seu look da noite nas redes sociais e arrancou suspiros dos fãs. Yasmin escolheu um vestido com transparência e completou o visual com um biquíni fininho e mínimo. O modelito destacou o corpo sarado da estrela.

"Hoje é dia de Sapucaí! Estou chegando”, disse ela. Neste ano, ela vai desfilar como musa da escola de samba Grande Rio e está animada para a experiência. “Eu acho que a minha mãe vai chorar quando eu estiver na avenida. Quando me perguntavam quando eu desfilaria, minha resposta era: deixa a vida me levar. Não poderia fazer a estreia em um samba-enredo melhor. Estou feliz, ansiosa e bem cansada, porque é um preparo e tanto!”, disse ela na Revista CARAS.

Além disso, a mãe dela, Luiza Brunet (60), também comemorou a oportunidade de ver a filha na Sapucaí. “Estar com a Yasmin aqui é emocionante! A primeira vez que ela desfilou, estava na minha barriga! Ela sempre me acompanhou nos ensaios, no barracão da escola. Ela fica preocupada com as comparações, mas vai se sair superbem”, afirmou.