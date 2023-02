Yasmin Brunet fica irritada após desfile pela Grande Rio na Sapucaí

Anunciada como musa da Grande Rio, modelo Yasmin Brunet não teve o destaque que gostaria no desfile da escola de samba no Carnaval

A modelo Yasmin Brunet (34) fez sua estreia na Marquês de Sapucaí com a Grande Rio no primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, no domingo, 19.

A artista, que chegou a fazer um post nas suas redes sociais após o desfile afirmando que estava realizando um sonho, teria ficado irritada por não receber o tratamento que gostaria na avenida, segundo informações de Lucas Pasin, do UOL.

Para o Carnaval, a agremiação carioca anunciou a loira como musa e prometeu que ela seria um dos destaques no chão na homenagem da escola ao cantor Zeca Pagodinho. No entanto, de última hora, após ela ter se atrasado para o desfile, a colocaram em um carro alegórico. Também rolam boatos de que o samba de Yasmin não agradou, o que teria incomodado a influenciadora.

Yasmin apareceu pouco na transmissão da Globo e nem sequer foi mencionada, e não gostou. Ainda de acordo com Pasin, Luiza Brunet, mãe da modelo, saiu em defesa da filha.

Para o Splash, Luiza afirmou que não ia comentar sobre o assunto e apenas disse: "Tudo o que acontece no Carnaval fica no Carnaval. Há problemas seríssimos acontecendo no Brasil e no mundo."

Confira fotos de Yasmin Brunet no desfile da Grande Rio:

