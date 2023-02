Magérrima, Yasmin Brunet faz sua estreia na Sapucaí

Filha de Luiza Brunet, Yasmin Brunet se atrasa para desfile na Sapucaí, mas brilha com fantasia colorida

A modelo Yasmin Brunet atraiu os olhares em sua estreia como musa no desfile da Grande Rio no carnaval de 2023. Na madrugada desta segunda-feira, 20, ela brilhou na Marquês de Sapucaí e ainda contou com um perrengue.

A estrela chegou atrasada no sambódromo, quando o desfile da Grande Rio já tinha começado, e precisou correr para subir no carro alegórico. Após a correria, ela arrasou no desfile.

Yasmin escolheu uma fantasia colorida e repleta de brilhos. A loira usou um modelo no estilo de biquíni cavado e completou o visual com um costeiro vermelho e com aplicações de flores. O modelito deixou à mostra o corpo sarado dela e sua barriga reta.

Antes do desfille, ela falou sobre a expectativa. “Eu acho que a minha mãe vai chorar quando eu estiver na avenida. Quando me perguntavam quando eu desfilaria, minha resposta era: deixa a vida me levar. Não poderia fazer a estreia em um samba-enredo melhor. Estou feliz, ansiosa e bem cansada, porque é um preparo e tanto!”, disse ela na Revista CARAS.

Além disso, a mãe dela, Luiza Brunet (60), também comemorou a oportunidade de ver a filha na Sapucaí. “Estar com a Yasmin aqui é emocionante! A primeira vez que ela desfilou, estava na minha barriga! Ela sempre me acompanhou nos ensaios, no barracão da escola. Ela fica preocupada com as comparações, mas vai se sair superbem”, afirmou.

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews