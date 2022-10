Viviane Araujo se joga no samba um mês após o nascimento do filho

Viviane Araujo usa look com transparência e muito brilho para seu retorno ao samba após se tornar mãe

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 08h26

A atriz Viviane Araujo está de volta à quadra da escola de samba Salgueiro após o nascimento do primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. Na noite de terça-feira, 11, a musa se jogou no samba e caprichou na escolha do look para o evento.

Viviane surgiu com um modelito preto com transparência em locais estratégicos e muito brilho. O visual destacou as curvas impecáveis do corpo dela e a sua alegria roubou a cena. “A mamãe vai sambar hoje!”, disse ela nas redes sociais.

Recentemente, a atriz contou que já está recuperando o seu corpo de antes da gestação. Ela revelou que está com 67 quilos e ainda quer emagrecer mais um pouco. “A meta é 65 quilos, mas eu tenho que voltar a treinar”, disse ela, que já recebeu autorização médica para retomar sua rotina de exercícios.

Confira as fotos de Viviane Araujo na quadra do Salgueiro:

Fotos: Thiago Mattos / AgNews