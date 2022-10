Viviane Araujo baba ao mostrar o filho fazendo caras e bocas: ''Minha riqueza''

Atriz Viviane Araujo encanta os fãs com cliques do filho Joaquim, de apenas um mês, e web destaca semelhança com o pai, Guilherme Militão

A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo (47) encheu seu feed de amor ao compartilhar uma série de fotos do filho!

No domingo, 09, a atriz publicou uma sequência de registros do pequeno Joaquim, de apenas um mês, do seu casamento com Guilherme Militão (32). Nas imagens, o garotinho posou usando um look de frio.

De calça de moletom listrada, agasalho de tricô com orelhinha de urso e tênis, o herdeiro do casal esbanjou fofura ao surgir fazendo caras e bocas no Instagram de Vivi.

"Minha riqueza", se declarou Viviane Araujo na legenda da publicação.

Os seguidores também babaram pelo bebê e destacaram a semelhança dele com o pai. "Que menino mais lindo", "Meu Deus, sem maturidade para esse bebê", "Coisa mais linda!", "Príncipe", "Ele é muito parecido com o papai dele", "Vivi, você sabe que pariu seu marido, né", "Idêntico ao pai", disseram.

Confira os cliques encantadores do herdeiro de Viviane Araujo:

Viviane Araujo e o marido celebram primeiro mêsversário do filho

Joaquim, filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, completou um mês de vida na quinta-feira, 05, e ganhou uma festa intimista dos papais. A atriz e dançarina compartilhou alguns detalhes da comemoração do mesversário do herdeiro, que contou com um bolo decorado, alguns balões, e o número 1. O bebê, inclusive, aparece usando um macacão na cor azul, uma camiseta branca e um sapatinho. "Um mês do amor mais puro e verdadeiro que existe! Nosso Joaquim! Filho, eu e papai te ama muito! Deus te abençoe! @gmmilitao", declarou a artista.

