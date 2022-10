Viviane Araújo e Guilherme Militão comemoram primeiro mês do filho: "Amor mais puro"

Nas redes sociais, Viviane Araújo mostrou os detalhes da comemoração do primeiro mês de vida do filho, Joaquim

Joaquim, filho de Viviane Araújo(47) e Guilherme Militão, completou um mês de vida nesta quinta-feira, 5, e ganhou uma festa intimista dos papais.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e dançarina compartilhou alguns detalhes da comemoração do mesversário do herdeiro, que contou com um bolo decorado, alguns balões, e o número 1. O bebê, inclusive, aparece usando um macacão na cor azul, uma camiseta branca e um sapatinho.

Na legenda da publicação, Vivi se derreteu pelo filho. "Um mês do amor mais puro e verdadeiro que existe! Nosso Joaquim! Filho, eu e papai te ama muito! Deus te abençoe! @gmmilitao", declarou a artista.

Os registros fofos encantou os internautas, que encheram a publicação de elogios. "Família linda", disse uma seguidora. "Que amor. Parabéns, que Deus abençoe", escreveu outra. "Como passou rápido. Joaquim está a cada dia mais lindo. Parabéns, princípe", falou uma fã.

Confira as fotos do mesversário do filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão:

