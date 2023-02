Virginia Fonseca esbanja beleza ao mostrar seu look para o último dia de folia

ÚLTIMO LOOK!

A influenciadora Virginia Fonseca surgiu esbanjando beleza em seu look inspirado nas “Meninas Superpoderosas” para seu último dia de Carnaval

Nesta terça-feira, 21, Virginia Fonseca (23) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram seu último look de Carnaval.

A influenciadora surgiu com um look inspirado no desenho animado “As Meninas Superpoderosas” composto por um cropped e uma saia branca e rosa.

“SÓ TEM EU. Último dia de Carnaval acompanhando meu gato em BH-MG, que deus nos abençoe”, escreveu a esposa do cantor Zé Felipe (24) na legenda das fotos tiradas por ErnnaCost.

Nos comentários, a mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha (46) elogiou a nora: “Linda”. E a mãe de Virginia, Margareth Serrão (57), escreveu: “Linda demais”.

Os fãs de Virginia também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Muito perfeita”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “A maior que nós temos”.

Explicaram!

Ainda nesta terça-feira, 21, Virginia e seu marido Zé Felipe vieram a público para explicar uma apresentação do cantor que recebeu críticas após viralizar na internet.

Anteontem, a gente fez dois shows na noite. Eu tive crise de ansiedade, foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe como é ruim a sensação", disse o artista.